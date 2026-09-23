Mirova engage 65 millions d'euros dans deux batteries géantes en Europe du Nord

(Zonebourse.com) - Mirova, affilié de Natixis Investment Managers spécialisé dans l'investissement durable, investit 65 millions d'euros dans deux projets de stockage d'énergie par batteries développés par Ingrid Capacity en Finlande et en Suède. D'une puissance cumulée de 145 MW et d'une capacité de 290 MWh, ces installations constituent les premiers investissements de sa Nordic Storage Platform, destinée à développer des capacités de stockage à grande échelle dans les pays nordiques.

Le premier projet, situé à Pedersöre en Finlande, disposera d'une puissance de 45 MW pour 90 MWh et est prêt à entrer en construction.

Le second, implanté à Vaggeryd en Suède, atteindra 100 MW pour 200 MWh, avec un démarrage des travaux prévu en 2027. Ingrid Capacity assurera le développement, l'exploitation et l'optimisation des deux actifs.

Avec cette opération, Mirova renforce son exposition aux infrastructures de transition énergétique en Europe. Le stockage par batteries constitue un maillon essentiel pour accompagner l'essor des énergies renouvelables, en améliorant la flexibilité et la résilience des réseaux électriques.

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