Mirion Technologies fait son entrée dans le S&P SmallCap

5 septembre - ** Les actions de Mirion Technologies MIR.N ont augmenté de 5,8 % en pré-marché pour atteindre 22,20 $, le fournisseur de systèmes de détection de radiations devant rejoindre l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY la semaine prochaine ** Mirion remplacera GMS Inc dans l'indice SPCY à partir du mardi 9 septembre avant la cloche, a annoncé S&P Dow Jones Indices jeudi en fin de journée ** Le distributeur de produits de rénovation Home Depot HD.N a achevé jeudi son acquisition de GMS

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a déclaré s'attendre à une demande passive pour 25 millions d'actions MIR, ce qui représente près de 9 jours de demande d'achat sur la base du volume quotidien moyen de l'action sur 3 mois

** Mirion, basée à Atlanta, Géorgie, a ~234 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 4,9 milliards de dollars

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions MIR ont augmenté de 20 % depuis le début de l'année et ont doublé au cours de l'année dernière. L'action a atteint un record intrajournalier de 22,80 $ le 30 juillet

** Les 6 analystes couvrant MIR sont haussiers avec une prévision médiane de 22 $, selon les données de LSEG