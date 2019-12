Mirela Agache Durand va prendre la tête de Groupama AM

(NEWSManagers.com) - Mirela Agache Durand rejoint le Groupe Groupama pour être proposée au conseil de Groupama Asset Management (plus de 105 milliards sous gestion) pour le poste de directeur général, annonce un communiqué diffusé le 10 décembre. Elle doit succéder à Philippe Setbon, dont le départ a été annoncé en octobre et qui va prendre la direction générale d'Ostrum Asset Management. Elle était jusqu'à présent directrice générale de Tocqueville Finance, filiale de La Banque postale AM (LBPAM), et depuis peu de LBPAM.

Directement rattachée à Cyril Roux, directeur financier de Groupama, Mirela Agache Durand prendra ses nouvelles fonctions dans le courant du premier trimestre 2020, précise le groupe. Cette nomination est soumise à l' agrément de l' Autorité des Marchés Financiers.

Mirela Agache Durand quittera donc La Banque Postale Asset Management et Tocqueville Finance bientôt. Elle avait rejoint LBPAM en 2014 en tant que directrice adjointe de la gestion, après avoir travaillé plusieurs années au sein d'Oddo & Cie, successivement comme ingénieur financier, gérante de portefeuilles diversifiés et enfin responsable de la gestion diversifiée et de la multigestion.

Du côté de LBPAM, Vincent Cornet sera proposé comme directeur général de Tocqueville Finance au conseil d' administration de Tocqueville Finance, annonce un communiqué séparé. L'intéressé, qui est membre du directoire de LBPAM, conservera ses fonctions de directeur de la gestion pour l' ensemble des gestions de la société. Contacté par NewsManagers, le groupe a indiqué que personne ne remplacerait Mirela Agache Durand à la direction générale de LBPAM. Ce poste avait été créé au moment du départ de Daniel Roy en juillet dernier. " Il y a maintenant un directoire à deux têtes : Emmanuelle Mourey et Vincent Cornet" , précise une porte-parole de LBPAM.