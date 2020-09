Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mirakl réalise une levée de fonds de 300 millions de dollars Reuters • 22/09/2020 à 18:22









22 septembre (Reuters) - LA START-UP FRANÇAISE MIRAKL DIT: * AVOIR RÉALISÉ UNE LEVÉE DE FONDS DE 300 MILLIONS DE DOLLARS, MENÉE PAR LE FONDS INTERNATIONAL PERMIRA ET SES INVESTISSEURS HISTORIQUES * QUE CE TOUR DE TABLE VALORISE LA SOCIÉTÉ À PLUS DE 1,5 MILLIARD DE DOLLARS * QUE LE VOLUME D'AFFAIRES DES MARKETPLACES MIRAKL AU S1 A DÉPASSÉ 1,2 MILLIARD DE DOLLARS, EN HAUSSE DE 111% PAR RAPPORT À 2019 (Gdansk Newsroom)

