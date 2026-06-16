Mirae Asset présente ses excuses aux investisseurs pour ne pas avoir obtenu d'allocation dans le cadre de l'introduction en Bourse de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute: Morgan Stanley a refusé de commenter, au paragraphe 7)

La société sud-coréenne Mirae Asset Securities 006800.KS a présenté ses excuses lundi aux investisseurs pour ne pas avoir réussi à obtenir une allocation d'actions de SpaceX SPCX.O lors de l'introduction en Bourse record de la société américaine, ajoutant qu'elle envisagerait une compensation financière pour les personnes concernées.

Dans une lettre adressée à leurs clients et consultée par Reuters, les co-directeurs généraux de Mirae Asset Securities, Kim Mi-seob et Heo Sun-ho, ont déclaré que bien que la société de courtage, l'un des souscripteurs de l'introduction en Bourse de SpaceX, fût habilitée à proposer des actions SpaceX aux investisseurs coréens, elle avait finalement été écartée de l'attribution finale par le chef de file américain.

Vendredi, l'entrée en Bourse de SpaceX a propulsé la valeur de la société au-delà des 2 000 milliards de dollars, faisant de son fondateur, Elon Musk, le premier « trillionnaire » au monde.

Au début du mois, la société de courtage avait recueilli des ordres d'une valeur de 500 millions de dollars auprès d'investisseurs souhaitant participer à l'introduction en Bourse de SpaceX. Les deux tranches de l'offre se sont vendues en quelques minutes, selon une source proche du dossier.

"Nous avons tout mis en œuvre jusqu’au bout pour obtenir une allocation d’actions. Cependant, en raison de la décision finale discrétionnaire prise par le chef de file aux États-Unis, aucune action ne nous a finalement été attribuée", indique la lettre. La société a déclaré qu’elle enquêtait sur les circonstances entourant cette décision.

"Nous sommes profondément déçus et présentons nos sincères excuses à tous les clients qui ont fait confiance à Mirae Asset Securities et ont participé à cette offre."

La lettre ne révélait pas l'identité du chef de file. Les banques impliquées dans l'introduction en Bourse de SpaceX, notamment Bank of America BAC.N et JPMorgan Chase JPM.N , n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de travail en Asie, tandis que Goldman Sachs

GS.N , Morgan Stanley MS.N et Citigroup C.N ont refusé de commenter.

Les investisseurs qui ont converti leurs fonds en dollars américains pour payer les dépôts de souscription ont tout de même dû supporter des frais de change et absorber l'impact des récentes fluctuations des taux de change, selon Korea Economic Daily TV.

Le 8 juin, le Service de surveillance financière sud-coréen a ouvert une enquête sur Mirae Asset concernant les mesures de protection des investisseurs, notamment pour déterminer si la société de courtage avait suffisamment informé les investisseurs du risque d'échec de l'attribution, a déclaré mardi un responsable de l'autorité de régulation, qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Mirae a refusé de commenter.