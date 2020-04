Mirabaud recrute un responsable de sa société uruguayenne pour la clientèle locale

(NEWSManagers.com) - Mirabaud a recruté Reto Hunziker comme responsable de sa société uruguayenne, Mirabaud Advisory (Uruguay) SA, qui propose des services de conseil en investissement à une clientèle locale. Il est secondé dans ses activités par Sandra Kunze, qui rejoint également le groupe suisse.

Mirabaud Advisory (Uruguay) SA a vu le jour début 2019 à Montevideo en même temps qu' une autre entité destinée aux clients résidant dans d' autres pays d' Amérique latine. Ces deux sociétés étaient jusqu' ici dirigées par Fabio Kreplak, avec le soutien Thiago Frazao, associé commanditaire et responsable des activités Wealth Management pour le marché Latam. " Face au développement de ses activités en Amérique latine, Mirabaud a choisi, avec ces deux recrutements, de renforcer sa présence locale " , explique un communiqué. Fabio Kreplak demeure responsable de l' entité destinée aux autres pays d' Amérique latine.

Reto Hunziker était responsable de la banque Julius Baer en Uruguay avant de rejoindre Mirabaud. Il compte plus de trente années d' expérience dans les domaines bancaires et financiers en Uruguay, en Argentine et au Brésil, au sein d' établissements suisses. Sandra Kunze était conseillère financière selon son profil Linked-In.