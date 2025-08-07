 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mirabaud Asset Management nomme un gérant de portefeuille senior en actions mondiales
information fournie par AOF 07/08/2025 à 15:38

(AOF) - Mirabaud Asset Management annonce la nomination de Gurdeep Bumbra en tant que gérant de portefeuille senior au sein de son pôle d'actions mondiales. Basé à Londres, il assurera le pilotage de la stratégie Global Focus Equity. Cette nomination intervient dans la continuité des récentes promotions d'Umberto Boccato au poste de directeur général et d'Andrew Lake à celui de directeur des investissements.

Fort de plus de 20 ans d'expérience sur les marchés actions mondiaux, Gurdeep Bumbra a notamment exercé chez Pictet Asset Management, où il a occupé les fonctions de gérant senior spécialisé sur les actions mondiales et émergentes.

En parallèle de ses fonctions de gestion, il a également supervisé pendant plusieurs années la recherche sur les actions mondiales.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

