Mirabaud Asset Management nomme un gérant de portefeuille senior en actions mondiales

(AOF) - Mirabaud Asset Management annonce la nomination de Gurdeep Bumbra en tant que gérant de portefeuille senior au sein de son pôle d'actions mondiales. Basé à Londres, il assurera le pilotage de la stratégie Global Focus Equity. Cette nomination intervient dans la continuité des récentes promotions d'Umberto Boccato au poste de directeur général et d'Andrew Lake à celui de directeur des investissements.

Fort de plus de 20 ans d'expérience sur les marchés actions mondiaux, Gurdeep Bumbra a notamment exercé chez Pictet Asset Management, où il a occupé les fonctions de gérant senior spécialisé sur les actions mondiales et émergentes.

En parallèle de ses fonctions de gestion, il a également supervisé pendant plusieurs années la recherche sur les actions mondiales.