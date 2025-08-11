Mira Pharmaceuticals Inc devrait afficher une perte de 13 cents par action

* Mira Pharmaceuticals Inc MIRA.OQ MIRA.O devrait afficher un revenu trimestriel inchangé lorsqu'elle publiera ses résultats le 13 août (estimé) pour la période se terminant le 30 juin 2025

*

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Mira Pharmaceuticals Inc est une perte de 13 cents par action.

* La seule note d'analyste disponible sur les actions est "hold".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Mira Pharmaceuticals Inc est de 17,75 $, soit environ 92,2 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,38 $

