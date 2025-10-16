 Aller au contenu principal
MIRA Pharmaceuticals fait un bond en avant grâce à un médicament oral contre la douleur qui surpasse la morphine dans une étude sur les animaux
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments MIRA Pharmaceuticals MIRA.O augmentent de 90 % à 2,52 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que son médicament oral expérimental, Mira-55, a soulagé la douleur et réduit l'enflure mieux que la morphine injectée dans une étude préclinique sur des animaux souffrant de douleur inflammatoire chronique

** Mira-55 a ramené les niveaux de douleur à la normale et réduit directement l'inflammation en ciblant le récepteur CB2 - MIRA

** Les récepteurs CB2 sont exprimés dans les cellules immunitaires et sont impliqués dans la régulation des réponses immunitaires et de l'inflammation

** La société affirme que la morphine ne réduit que partiellement l'inflammation

** Les données appuient les plans de mise en marché du Mira-55 pour la douleur inflammatoire chronique - MIRA

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de ~16% depuis le début de l'année

