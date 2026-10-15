Mint : Un semestre de bascule vers le BtoB

Publication des résultats semestriels 2026
Mint a publié un chiffre d’affaires semestriel de 47,9 M€, en hausse de 6,9%, entièrement porté par le BtoB. La marge brute s’établit à 7,9 M€ et l’EBITDA à 1,8 M€, contre 2,4 M€ au S1 2025. Le résultat net ressort à 0,8 M€ contre 3,4 M€ (0,9 M€ hors reprise de provision CoRDiS). La position de trésorerie nette progresse de son côté à 31,2 M€, contre 29,7 M€ un an plus tôt.
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Nous réitérons notre recommandation Achat ainsi que notre objectif de cours de 7,50 € sur le titre, qui cote toujours sous son cash net.
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