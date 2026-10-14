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Mint : Résultats semestriels 2026.
information fournie par Boursorama CP 14/10/2026 à 17:45

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Communiqué de presse MINT

Résultats semestriels 2026

Croissance de 6,9% du chiffre d’affaires à 48 M€ portée par le déploiement stratégique du BtoB
Marge brute reflétant le nouveau mix d’activités et la sécurisation de contrats pluriannuels
EBITDA de 1,8 M€
Trésorerie nette de 31,2 M€

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 ressort à 47,9 M€ contre 44,8 M€ au 30 juin 2025, en hausse de 6,9 %. L’EBITDA s’établit à 1,8 M€ contre 2,4 M€ un an plus tôt. Cette évolution, attendue, traduit le rééquilibrage du mix d’activité en faveur de contrats BtoB de grande envergure, moins contributifs à la marge en valeur relative mais apportant volumes, visibilité et récurrence.

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