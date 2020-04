MINT : Résultats annuels 2019

La société Mint (ex. Budget Telecom), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix, publie les résultats annuels pour l'exercice 2019 en forte amélioration.

LActivité Energie : accélération du rythme d'acquisition

Le chiffre d'affaires (hors toutes taxes) 2019 du pôle Energies s'élève à 30,1 M€ contre 15 M€ en 2018. Cette performance est d'autant plus remarquable que dans un contexte général de prix d'achat de l'énergie élevé, Mint a volontairement réduit ses efforts commerciaux sur les canaux traditionnels de conquête (publicité TV, affichage, achats groupés) et favorisé le parrainage afin de limiter l'impact des prix sur ses marges. Cette baisse du coût d'acquisition par client n'a pourtant pas empêché la société d'accroître sensiblement son rythme d'acquisition traduisant ainsi la qualité reconnue de sa prestation et le positionnement éco-responsable de son offre. Ainsi à la fin du 1er trimestre 2020, la société comptait 90 000 abonnés dont 70 000 aux offres Energies. Au total, ce renforcement de la base clients est parfaitement en ligne avec l'objectif de taille critique fixé par la Société, trois ans seulement après le lancement de l'offre Mint Energie en mars 2017. e Conseil d'Administration réuni le 14 avril 2020 a arrêté les comptes de l'exercice 2019 clos au 31 décembre 2019.