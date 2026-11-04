 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mint : Nomination d’Aude Le Leuch au poste de Directrice Administrative et Financière.
information fournie par Boursorama CP 04/11/2026 à 17:45

Ajouter Boursorama à vos sources

Communiqué de presse MINT

Nomination d’Aude Le Leuch au poste de Directrice Administrative et Financière

Mint, fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, annonce la nomination d’Aude Le Leuch au poste de Directrice Administrative et Financière. Elle succède à Pierre Michon, qui quitte la Société pour des raisons personnelles.

Gaël Joly, Directeur Général de Mint, commente : « Je suis heureux d’accueillir Aude au sein de Mint. Son expérience de la direction financière, acquise aussi bien dans de grands groupes cotés en Bourse que dans des entreprises en forte croissance, ainsi que sa connaissance des enjeux de la transition écologique, seront précieuses pour accompagner Mint dans une nouvelle étape de son développement. Je remercie sincèrement Pierre pour son engagement sur ces dernières années et lui souhaite le meilleur pour la suite. »

Valeurs associées

MINT
4,400 EUR Euronext Paris +0,92%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 177,89 +1,96%
2CRSI
17,87 +7,72%
Pétrole Brent
94,44 -9,43%
BIOPHYTIS
0,0398 +54,26%
SOITEC
110,05 -11,78%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank