Communiqué de presse MINT



Nomination d’Aude Le Leuch au poste de Directrice Administrative et Financière



Mint, fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, annonce la nomination d’Aude Le Leuch au poste de Directrice Administrative et Financière. Elle succède à Pierre Michon, qui quitte la Société pour des raisons personnelles.



Gaël Joly, Directeur Général de Mint, commente : « Je suis heureux d’accueillir Aude au sein de Mint. Son expérience de la direction financière, acquise aussi bien dans de grands groupes cotés en Bourse que dans des entreprises en forte croissance, ainsi que sa connaissance des enjeux de la transition écologique, seront précieuses pour accompagner Mint dans une nouvelle étape de son développement. Je remercie sincèrement Pierre pour son engagement sur ces dernières années et lui souhaite le meilleur pour la suite. »