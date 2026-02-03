Mint dépasse ses ambitions annoncées pour 2025 grâce à des succès commerciaux majeurs dans le BtoB

Mint (FR0004172450), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, publie un point d’étape sur sa performance 2025 et confirme la pertinence de la stratégie engagée depuis 2023. L’année écoulé se caractérise par une forte surperformance du segment BtoB, devenu un moteur structurant de croissance et de visibilité, et par une gestion disciplinée du BtoC, orientée vers la création de valeur dans un environnement de marché contraint.



Gaël Joly, Directeur Général de Mint commente cette évolution : « L’année 2025 démontre clairement la capacité de Mint à transformer ses ambitions en réalisations concrètes. Sur le BtoB, nous avons, non seulement atteint, mais largement dépassé nos objectifs initiaux, validant le potentiel considérable de ce segment.