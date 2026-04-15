Mint : Chiffre d’affaires et résultats annuels 2025

La société Mint (FR0004172450), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, publie son chiffre d’affaires et ses résultats annuels pour l’exercice 2025.



Le chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2025 ressort à 84,7 M€ contre 72,2 M€ au 31 décembre 2024, en hausse de 17,2%. A l’exception de l’activité Télécoms , toutes les activités affichent un chiffre d’affaires en progression. L’EBITDA s’élève à fin décembre 2025 à 2,6 M€ contre 5,6 M€ à fin 2024. A noter que, dans le cadre des poursuites initiées par Mint envers un fournisseur de certificats d’économie d’énergie (CEE), la Société a provisionné un surcoût de CEE de 0,7 M€ impactant la marge brute sur l’exercice 2025, ainsi que des dépréciations d’acomptes pour 0,9 M€ impactant l’EBITDA. Retraité de ces coûts ponctuels, l’EBITDA ressort à 4,2 M€.