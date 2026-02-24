MiniMed, l'unité de Medtronic spécialisée dans le diabète, vise une valorisation de 7,9 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 3 et 7) par Arasu Kannagi Basil

Le groupe MiniMed de Medtronic MDT.N a déclaré mardi qu'il visait une valorisation de 7,86 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse aux Etats-Unis, marquant une étape dans le plan du fabricant d'appareils médicaux visant à séparer ses activités liées au diabète.

L'unité basée à Northridge, en Californie, , un poids lourd des soins du diabète qui fabrique des produits tels que des pompes à insuline, des systèmes de surveillance du glucose et des capteurs, cherche à lever jusqu'à 784 millions de dollars lors de son introduction en bourse en offrant 28 millions d'actions dont le prix se situe entre 25 et 28 dollars l'unité.

"Avec plus de 40 ans d'expérience dans la fabrication de pompes à insuline, MiniMed entre sur le marché en tant qu'entreprise établie plutôt qu'en tant que startup. La séparation permet à la société de cibler les investisseurs qui recherchent une exposition pure à la technologie du diabète ", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche à IPOX.

Medtronic a déclaré l'année dernière qu'elle prévoyait de séparer l'activité diabète, son plus petit segment en termes de revenus, par le biais d'une introduction en bourse et d'une scission ultérieure, dans le but de simplifier son portefeuille et de se concentrer sur les marchés de croissance à forte marge.

Le fabricant de dispositifs médicaux a également découpé son portefeuille de soins rénaux par le biais de la coentreprise Mozarc Medical en 2023 et s'est retiré de l'activité des ventilateurs en 2024 afin de rationaliser ses opérations.

La décision de Medtronic de se séparer de MiniMed intervient près de 25 ans après le rachat de l'entreprise pour près de 3,3 milliards de dollars. Au cours des dernières années, l'unité a dû faire face à des problèmes de réglementation concernant la gestion de la qualité et les problèmes de cybersécurité liés à certains de ses dispositifs. Elle a toutefois renoué avec la croissance au cours des derniers trimestres, grâce à sa pompe à insuline 780G et à l'amélioration de ses capteurs.

"Bien que la société ait enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires, le fait de devenir une entité distincte a pour contrepartie la perte du filet de sécurité financière de Medtronic. MiniMed a enregistré des pertes nettes pendant trois années consécutives, ce qui signifie que les investisseurs exigeront une voie claire vers la rentabilité", a déclaré M. Muehlbauer.

Medtronic devrait procéder à une scission ultérieure de MiniMed six mois après l'introduction en bourse.

Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup et Morgan Stanley sont les teneurs de livre actifs. MiniMed vise à être cotée sur le Nasdaq sous le symbole "MMED".