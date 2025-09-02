Mineralys Therapeutics en baisse sur les plans d'offre d'actions de 175 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 septembre -
** Les actions de
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 septembre -
** Les actions de
|11 906,000 GBX
|LSE
|+0,47%
|50,405 USD
|NYSE
|-0,71%
|28,8600 USD
|NASDAQ
|+86,43%
par Jody Godoy Google doit partager ses données avec ses concurrents afin d'ouvrir la compétition dans le domaine de la recherche en ligne, a décidé mardi un juge de Washington. Le directeur général de Google, Sundar Pichai, avait fait part de son inquiétude à ... Lire la suite
Portés par un grand Guerschon Yabusele, les Bleus ont effacé la déception d'une défaite contre Israël en faisant tomber le pays hôte polonais (83-76) mardi dans la bouillante ambiance de la Spodek Arena de Katowice. Qualifiés quelques heures plus tôt grâce aux ... Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) () par Jody Godoy 2 septembre - Un juge a décidé mardi que Google, la société d'Alphabet ... Lire la suite
par Caroline Valetkevitch La Bourse de New York a fini en baisse mardi, alors que les investisseurs évaluent la légalité des droits de douane imposés par le président américain après qu'une cour d'appel fédérale a jugé qu'ils étaient pour la plupart illégaux. L'indice ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer