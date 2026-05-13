Mind Robotics, une spin-off de Rivian, valorisée à 3,4 milliards de dollars lors d'un nouveau tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Akash Sriram

Mind Robotics, une spin-off de Rivian

RIVN.O , a été valorisée à 3,4 milliards de dollars lors d'un nouveau tour de table, contre une valorisation de 2 milliards de dollars obtenue lors de sa levée de fonds de série A en mars, selon une source proche du dossier.

La start-up spécialisée dans la robotique industrielle a levé 400 millions de dollars lors de ce tour de table mené par Kleiner Perkins, portant son financement total à plus d'un milliard de dollars en moins d'un an.

Voici quelques détails:

• Parmi les nouveaux investisseurs participant à ce tour figurent Meritech Capital, Redpoint Ventures, SV Angel, Incharge Capital, A-Star Capital et Garuda Ventures.

• Mind Robotics avait précédemment levé 115 millions de dollars lors d'un tour de table d'amorçage à la fin de l'année dernière, suivi d'un tour de table de série A de 500 millions de dollars en mars.

• La confiance des investisseurs dans l'automatisation basée sur l'IA pour la fabrication ne cesse de croître, en particulier alors que les constructeurs automobiles et les entreprises industrielles se livrent à une course effrénée pour moderniser leurs opérations de production grâce à la robotique.

• Mind Robotics développe des modèles d'IA de base, des robots spécialisés et une infrastructure de déploiement conçus pour les tâches de fabrication industrielle.

• Les sites de production de Rivian offrent à Mind Robotics un environnement de production réel à haut volume pour la formation et le déploiement de ses modèles d'IA robotique.