MillerKnoll en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels

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22 septembre - ** L'action du fabricant de mobilier de bureau MillerKnoll MLKN.O progresse d'environ 1% à 20,50 dollars

** La société a dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à environ 10 millions de dollars de remboursements de droits de douane accordés par le gouvernement américain

** Elle annonce un bénéfice par action ajusté de 53 cents au premier trimestre, incluant un effet positif de 11 cents lié à ces remboursements, dépassant ainsi les estimations – données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires trimestriel s’élève à 923,4 millions de dollars, en deçà des prévisions de 943,3 millions de dollars, pénalisé par une demande plus faible que prévu

** La société prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires net globalement conforme aux attentes des analystes

** Le titre affiche une hausse d’environ 11% depuis le début de l’année, à la dernière clôture