Milleis Vie : un taux de rendement net de son fonds en euros de 2,75% pour 2025

(AOF) - Milleis Vie annonce un taux de rendement net moyen de son fonds en euros pour l’année 2025 de 2,75%, en progression de 8% par rapport à 2024 (2,55%). La compagnie d’assurance du groupe Milleis précise également que, pour toute nouvelle souscription ou nouveau versement réalisé au premier semestre 2026, Milleis Vie offrira un taux bonifié de 2,25%, en sus du taux de rendement qui sera servi au titre de l’année 2026. Ce taux bonifié concernera les contrats Milleis Horizon Vie, Milleis Horizon Capi, Epargne vie Milleis et Capi Milleis.

"Notre fonds en euros offre, cette année encore, un rendement attractif qui s'appuie sur la solidité financière de notre compagnie. Cette performance traduit également la robustesse de la gestion et la capacité de Milleis Vie à créer de la valeur pour ses assurés dans un environnement de marché exigeant. Forts de ces résultats, nous poursuivons notre ambition visant à offrir un cadre d'investissement alliant performance et exigence sur le long terme", déclare Hugues O'Mahony, directeur général de Milleis Vie.