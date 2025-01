Milleis Banque Privée : les mesures de Trump pourraient rendre plus incertaines les baisses de taux

(AOF) - "L'investiture de Donald Trump, prévue le 20 janvier prochain, marque le début de son second mandat avec une concentration des pouvoirs grâce à la majorité républicaine au Sénat et à la Chambre des représentants. Les marchés financiers surveillent de près la mise en œuvre de son agenda économique, centré sur des mesures fiscales et commerciales visant à créer un environnement pro-business favorable aux entreprises américaines", fait savoir Jean-Patrice Prudhomme, directeur de la gestion pour Milleis Banque Privée.

Son programme priorise des baisses d'impôts, une hausse des droits de douane et une déréglementation. Ces initiatives sont susceptibles de bénéficier à des secteurs comme la finance, l'énergie, la santé et la technologie.

"Toutefois, ces mesures pourraient aussi augmenter les déficits de l'État fédéral et entraîner une pression inflationniste rendant les baisses de taux directeurs par la Réserve fédérale américaine plus incertaines", affirme Jean-Patrice Prudhomme.