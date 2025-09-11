MILIBOO : RETOUR A LA CROISSANCE - CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2025-2026 : 9,8 M EUR (+5%)

Retour à la croissance en France malgré un environnement toujours difficile

Poursuite du développement en Europe

Chavanod, le 11 septembre 2025 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son chiffre d'affaires non audité du 1 er trimestre de l'exercice 2025-2026 (période du 1 er mai au 31 juillet 2025).

(EN K€) 2024-2025 2025-2026 % Variation 1 er trimestre Chiffre d'affaires 9 281 9 782 +5,4% Dont France 7 832 8 195 +4,6% Dont International 1 449 1 587 +9,6%

Chiffres non audités

Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et fondateur de Miliboo, commente :

« Nous retrouvons dès ce premier trimestre une dynamique globale positive, grâce au rebond de nos ventes en France et à la poursuite de notre développement en Europe. Malgré une conjoncture toujours peu favorable, la demande a été mieux orientée sur le trimestre, en particulier lors des périodes promotionnelles (soldes en juillet par exemple), aussi bien sur notre site Internet que dans nos boutiques.

Ce bon démarrage conforte nos ambitions de croissance pour l'exercice même si nous restons vigilants au regard des incertitudes économiques et politiques en France qui peuvent peser sur la consommation des ménages. »

Un 1 er trimestre en croissance de plus de 5%

Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025-2026 ressort à 9,8 M€ en hausse de +5,4% marquant un retour à la croissance après le recul enregistré au cours de l'exercice précédent. Cette performance s'appuie notamment sur une progression sensible des volumes vendus (+13%) atténuée par la baisse du prix moyen liée au mix produit et aux opérations promotionnelles.

L'activité en France (84% du chiffre d'affaires) est en progression de +4,6% soutenue par la hausse des ventes à la fois sur le site Internet et en boutiques alors que les ventes issues des market-place, plus volatiles d'un trimestre à l'autre, sont en léger recul sur ce trimestre.

Les ventes en Europe, déjà bien orientées sur l'exercice précédent, poursuivent leur progression avec une hausse de près de 10% du chiffre d'affaires. Les meilleures performances sur ce trimestre sont réalisées en Allemagne et en Belgique.

Perspectives pour l'exercice 2025-2026

Tout en conservant une certaine prudence face aux incertitudes conjoncturelles, Miliboo entend confirmer au cours des prochains mois la redynamisation de son activité. L'attention reste en parallèle portée sur l'ensemble de ses charges afin de préserver les équilibres financiers.

Prochain rendez-vous :

11 décembre 2025 (après bourse) : Chiffre d'affaires semestriel 2025-2026