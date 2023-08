MILIBOO : RÉSULTATS ANNUELS 2022-2023 MARQUÉS PAR LE RETOUR À LA RENTABILITÉ AU SECOND SEMESTRE

Croissance annuelle dynamique de +8% dans une conjoncture peu favorable à la consommation des ménages

Marge brute annuelle à 54,5% impactée par l'inflation sur les coûts d'approvisionnements, mais en nette amélioration au second semestre

EBITDA positif au second semestre qui atténue la perte enregistrée au premier semestre

Une situation financière toujours solide avec une trésorerie disponible de 5,7 M€ et une trésorerie nette positive de 0,4 M€

Chavanod, le 30 août 2023 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie ses résultats annuels de l'exercice 2022-23 (clôture de l'exercice au 30 avril 2023), arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 30 août 2023. Les procédures d'audit sont finalisées.

Le rapport financier annuel, mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), peut être consulté sur le site Internet de Miliboo www.miliboo-bourse.com dans la rubrique « Informations Financières ».

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

(EN M€) S1 2022-23

6 mois S2 2022-23

6 mois 2022-23

12 mois 2021-22

12 mois Chiffre d'affaires 21,4 20,9 42,3 39,2 Marge brute [1] 10,9 12,1 23,0 22,5 Taux de marge brute 51,1% 57,8% 54,5% 57,5% Ebitda [2] (1,6) 0,7 (0,9) 0,8 Résultat d'exploitation (1,9) 0,4 (1,5) 0,5 Résultat net (2,0) 0,5 (1,5) 0,0

Guillaume Lachenal, Président-Directeur général et fondateur de Miliboo, commente :

« Notre performance opérationnelle a été comme attendue nettement meilleure au second semestre. Nous avons renoué avec la rentabilité sur la période, ce qui nous a permis de limiter notre perte annuelle dans une année complexe où il a fallu nous adapter rapidement à des tensions inflationnistes inédites, notamment sur nos coûts d'achats.

Nous avons su faire preuve de réactivité en ajustant notre politique commerciale et en maîtrisant l'ensemble de nos charges tout en gagnant des parts de marché. Nous sommes sur la bonne voie et nous allons continuer notre développement en mettant tout en œuvre pour assurer à Miliboo une trajectoire de croissance rentable. »

CHIFFRE D'AFFAIRES annuel en hausse de +8%

Le chiffre d'affaires annuel ressort à 42,3 M€, en croissance de +8,0%. Cette performance, réalisée dans un marché pourtant peu favorable pour la consommation des ménages, provient à la fois des ventes réalisées sur le site Internet Miliboo et dans les boutiques.

L'évolution est homogène entre la France et l'International. La France contribue pour 36,4 M€ (+7,9% vs 2021-22) et représente 86,1% du chiffre d'affaires. À l'international, le chiffre d'affaires ressort à 5,9 M€ en hausse de +8,7% avec une progression des ventes notamment en Italie et en Allemagne.

UN SECOND SEMESTRE RENTABLE QUI attenue l'IMPACT INFLATIONNISTE SUR LES RÉSULTATS ANNUELS

Le taux de marge brute, qui avait atteint un point bas inédit au premier semestre (51,1%) en raison de la forte inflation des coûts d'approvisionnement (matières premières, fret, parité euro dollar), s'est nettement redressé au second semestre, à 57,8% pour atteindre un niveau similaire (et même en légère amélioration) à celui de 2021-22 (57,5%). Sur l'ensemble de l'exercice, ce taux ressort néanmoins en baisse de 3 points par rapport à l'exercice précédent, à 54,5%.

La remontée du taux de marge brute et la bonne maîtrise des charges ont permis de renouer au second semestre avec un EBITDA positif, à hauteur de +0,7 M€. Cette performance limite ainsi la perte annuelle d'EBITDA à -0,9 M€.

Après prise en compte du résultat financier (-0,2 M€) et d'un résultat exceptionnel positif de 0,2 M€, Miliboo affiche un résultat net annuel négatif de -1,5 M€.

STRUCTURE FINANCIÈRE SAINE - TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 5,7 M€

La consommation de trésorerie générée par l'activité a été limitée à 0,6 M€ grâce notamment à l'amélioration du Besoin en Fonds de Roulement. Les stocks sont en baisse sensible au 30 avril 2023 reflétant leur bonne rotation et la détente progressive sur les valeurs d'achats (en partie liée à la baisse du fret).

Les flux liés aux investissements sont restés faibles à hauteur de 0,5 M€, principalement dédiés à des investissements sur la plate-forme informatique propriétaire. Le Groupe a procédé par ailleurs au remboursement de dettes bancaires à hauteur de 1,7 M€ sur l'exercice.

La trésorerie disponible s'élève à 5,7 M€ au 30 avril 2023 et la Société est en situation de trésorerie nette [3] positive à 0,4 M€ . Les capitaux propres ressortent à 4,4 M€ renforcés à hauteur de 3,8 M€ par l'augmentation de capital relative à la conversion des obligations détenues par le Groupe M6 en actions intervenue au début de l'exercice.

PERSPECTIVES 2023-2024

Dans une conjoncture toujours complexe, Miliboo entend poursuivre en 2023-24 sa trajectoire de croissance rentable engagée au second semestre 2022-23. Le Groupe vise ainsi une croissance modérée mais qualitative, avec une priorité toujours portée sur la restauration durable de la marge brute et la maîtrise des charges.

Prochain rendez-vous :

12 septembre 2023 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2022-23

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 42,3 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022-23 (clôture au 30 avril 2023). Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

Contacts

ACTUS finance & communication

Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 70

investisseurs@miliboo.com ACTUS finance & communication

Serena BONI - Relations presse

Tél. 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

[1] Marge brute = chiffre d'affaires – achats de marchandises + ou – variation des stocks yc. de matières premières

2 Ebitda comptable = Résultat d'exploitation – dotations et reprises aux provisions et aux amortissements

[3] Disponibilités + valeurs mobilières de placement – emprunts et dettes financières de crédit et diverses

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yGydlJZqZ2fKyXFqZMmXbJJsa2Zim2LHa5ebk2dpZsmUmJ1nyZyUm5aVZnFimmdt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81527-miliboo_cp_ra-2022-2023-vf.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com