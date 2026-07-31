 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Miliboo renoue avec les bénéfices
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 08:49
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

La marque digitale d'ameublement a renoué avec les bénéfices au titre de l'exercice 2025-2026, porté par une progression de son activité et une amélioration de sa rentabilité.

Miliboo a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 44,1 millions d'euros, en hausse de 13% sur un an. Sa marge brute est restée supérieure à 60%, tandis que son Ebitda est redevenu positif à 0,8 million d'euros, contre une perte un an plus tôt.

Le groupe a également retrouvé un résultat net bénéficiaire, à 300 000 euros.

A la clôture de l'exercice, la société disposait d'une trésorerie de 3,2 millions d'euros.

"Le marché de l'ameublement reste sensible à la conjoncture économique et à la dynamique du secteur immobilier toujours incertaine. Dans ce contexte, Miliboo continue d'optimiser son offre pour répondre aux attentes du marché tout en poursuivant sa rigueur de gestion", précise un communiqué du groupe.

Valeurs associées

MILIBOO
1,820 EUR Euronext Paris -3,19%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
88,24 -1,35%
2CRSI
28,46 +7,07%
CAC 40
8 568,4 +0,98%
CREDIT AGRICOLE SA
19,435 +3,46%
WORLDLINE
12,016 +20,52%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank