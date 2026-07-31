Miliboo renoue avec les bénéfices

La marque digitale d'ameublement a renoué avec les bénéfices au titre de l'exercice 2025-2026, porté par une progression de son activité et une amélioration de sa rentabilité.

Miliboo a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 44,1 millions d'euros, en hausse de 13% sur un an. Sa marge brute est restée supérieure à 60%, tandis que son Ebitda est redevenu positif à 0,8 million d'euros, contre une perte un an plus tôt.

Le groupe a également retrouvé un résultat net bénéficiaire, à 300 000 euros.

A la clôture de l'exercice, la société disposait d'une trésorerie de 3,2 millions d'euros.

"Le marché de l'ameublement reste sensible à la conjoncture économique et à la dynamique du secteur immobilier toujours incertaine. Dans ce contexte, Miliboo continue d'optimiser son offre pour répondre aux attentes du marché tout en poursuivant sa rigueur de gestion", précise un communiqué du groupe.