MILIBOO : MILIBOO AFFIRME SES AMBITIONS DE CROISSANCE AVEC LE RENFORCEMENT AU CAPITAL DE SON DIRIGEANT FONDATEUR

Guillaume Lachenal redevient le premier actionnaire du groupe

Un projet d'évolution de la gouvernance pour accompagner les prochaines étapes du développement

Des ambitions de croissance réaffirmées en France et en Europe

Chavanod, le 15 octobre 2026 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, ouvre une nouvelle étape de son développement avec le renforcement au capital de son fondateur, Guillaume Lachenal par le rachat de blocs d'actions auprès du Groupe M6 et d'Auriga Partners. Cette opération s'inscrit dans sa volonté de renforcer son engagement et traduit toute sa conviction dans le potentiel de la marque.

La participation directe et indirecte de Guillaume LACHENAL, fondateur et Président-Directeur Général de Miliboo, passera de 15,78% à 48,81% du capital (18,98% à 46,32% des droits de vote réels) après transfert de l'ensemble des titres, redevenant ainsi le premier actionnaire de la société.

Cet engagement accru du fondateur consolide l'alignement des intérêts entre le management et l'ensemble des actionnaires. Il intervient alors que Miliboo entend poursuivre sa croissance, portée par de nouveaux relais de développement.

Ce renforcement est réalisé à travers le rachat hors marché de l'intégralité de la participation de 21,40 % (soit 1 483 213 actions) détenue par le Groupe M6 et le rachat hors marché d'un bloc d'actions représentant 11,63 % du capital (806 260 actions auxquelles sont attachées 806 260 droits de vote) auprès d'Auriga Partners, qui demeura actionnaire à hauteur de 17,45 %.

La transaction Groupe M6 été réalisée ce jour au prix de 1,0 € par action. La transaction Auriga Partners a été signée ce jour et sera réalisée dans les prochains jours au prix de 1,0 € par action. Un communiqué annoncera la réalisation de cette opération.

M6 Interactions a démissionné de son mandat d'administrateur concomitamment à la cession de sa participation.

Nouvel actionnariat post opérations

Nombre d'actions % du capital Droits de vote réels % droits de vote réels Guillaume Lachenal [1] 3 383 007 48,81% 4 355 200 46,32% Auriga Partners 1 209 389 17,45% 2 276 966 24,22% Concert [2] 880 012 12 70% 1 230 012 13,08% Autres fonds (<5%) 85 179 1,23% 85 179 0,91% Public 1 269 214 18,31% 1 363 262 14,50% Managers Salariés 48 504 0,70% 91 548 0,97% Autocontrôle [3] 55 599 0,80% - 0,00% Total général 6 930 904 100,00% 9 402 167 [4] 100,00%

[1] Directement et indirectement au travers des sociétés GL Capital, Belharra Sarl et Nexus

[2] Regroupant Magelio, Trail Solutions Patrimoine, Saint Leger Holding et Advest

[3] Intégrant les actions détenues au titre du contrat de liquidité et les actions auto détenues

[4] Nombre de droits de vote théoriques : 9 457 766

UN PROJET DE GOUVERNANCE POUR ACCOMPAGNER LA CROISSANCE

Pour accompagner cette nouvelle étape, Miliboo projette de faire évoluer sa gouvernance, avec le passage d'une structure à Conseil d'Administration à une organisation à Directoire et Conseil de Surveillance.

Ce projet sera soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire (« AGE ») qui sera convoquée pour le 20 novembre 2026. Il vise à dissocier clairement la direction opérationnelle et les fonctions de contrôle, conformément aux bonnes pratiques de gouvernance promues par l'AFEP – MEDEF.

Le Directoire serait composé de Guillaume LACHENAL, de Nadège LEGER actuelle Directrice des Opérations et de Claire TANG actuelle Directrice marketing.

Les nominations des membres du Conseil de Surveillance soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale seront annoncées dans les délais réglementaires.

Cette organisation vise à préserver l'agilité entrepreneuriale de Miliboo et à soutenir son efficacité opérationnelle, tout en affirmant l'exigence de contrôle nécessaire à son développement.

DES AMBITIONS DE CROISSANCE AFFIRMÉES

Après un exercice 2025-2026 record et rentable, clôturé le 30 avril 2026 avec un chiffre d'affaires de 44,0 M€, Miliboo vise à poursuivre sa trajectoire de croissance et à continuer de gagner des parts de marché en France et en Europe.

Avec le lancement de nouvelles offres, comme la gamme salle de bain dévoilée récemment, Miliboo va élargir son territoire au sein de la maison et ouvrir ainsi de nouveaux relais de croissance. La marque entend y déployer les atouts de son modèle et de son expérience du secteur : savoir-faire, connaissance des attentes des consommateurs et complémentarité de ses canaux de distribution.

Déjà très présente à tous les niveaux de fonctionnement de l'entreprise, l'intelligence artificielle constitue un axe stratégique majeur pour Miliboo. Forte de son avance et de son expertise, la marque entend renforcer encore son utilisation pour en faire un élément clé de son succès et de son développement.

Henri de Fontaines, DG Finances, Technologies et Transformation du Groupe M6, déclare : « Nous sommes heureux d'avoir accompagné Miliboo pendant 7 ans. Initié dans le cadre d'un accord Media for Equity, ce partenariat a contribué à renforcer la visibilité et la notoriété d'une marque qui prend une place croissante en France et en Europe. Nous souhaitons, à Guillaume Lachenal et à Miliboo, un franc succès dans cette nouvelle étape. »

Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et fondateur de Miliboo , commente : « Porter ma participation à 48,8 % du capital traduit ma conviction sur le fort potentiel de développement de Miliboo vingt ans après sa création. Notre ambition est claire : gagner des parts de marché en France, accélérer notre présence commerciale en Europe et développer de nouvelles offres. Je remercie le Groupe M6 et Auriga Partners d'avoir concouru à cette opération. Je remercie également la Société Générale pour son accompagnement dans le financement bancaire de l'opération. Le projet de gouvernance va accompagner cette ambition, avec une priorité constante : créer durablement de la valeur pour nos clients et nos actionnaires. Je serai ravi, au sein du futur Directoire, de piloter l'entreprise dans une gouvernance partagée, avec Nadège et Claire, qui sont à mes côtés depuis longtemps. Je suis fier également de poursuivre cette aventure entrepreneuriale avec l'ensemble de nos équipes. »

Prochain rendez-vous :

10 décembre 2026 (après bourse) : Chiffre d'affaires semestriel 2026-2027

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 44,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2025-26 (clôture au 30 avril 2026). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).

Contacts

ACTUS finance & communication

Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 70

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Serena BONI - Relations presse

Tél. 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr