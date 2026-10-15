Miliboo fait évoluer sa gouvernance pour accompagner ses ambitions de croissance

La marque digitale d'ameublement envisage de revoir sa gouvernance en remplaçant son actuel conseil d'administration par une structure à directoire et conseil de surveillance.

Cette évolution, destinée à mieux distinguer les fonctions de direction et de contrôle, sera soumise à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire prévue le 20 novembre 2026. Le futur directoire serait composé de Guillaume Lachenal, Nadège Leger, actuelle directrice des opérations, et Claire Tang, directrice marketing. La composition du conseil de surveillance sera communiquée ultérieurement.

Cette réorganisation intervient alors que le spécialiste de l'ameublement entend accélérer son développement après un exercice 2025-2026 record et rentable, marqué par un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros.

Pour poursuivre sur cette dynamique et gagner des parts de marché en France comme en Europe, Miliboo mise notamment sur la diversification de son offre, avec le lancement récent d'une gamme dédiée à la salle de bain. Le groupe souhaite également renforcer l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses activités afin d'en faire un levier majeur de compétitivité et de croissance.

Miliboo publiera son chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2026-2027 le 10 décembre prochain, après Bourse.