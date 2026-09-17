MILIBOO : DÉBUT D'EXERCICE DYNAMIQUE : CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE +19% AU 1ER TRIMESTRE 2026-27

Des ventes en ligne très bien orientées

Performance homogène entre la France et l'International

Chavanod, le 17 septembre 2026 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son chiffre d'affaires non audité du 1 er trimestre de l'exercice 2026-27 (période du 1 er mai au 31 juillet 2026).

(EN K€) 2025-26 2026-27 % Variation 1 er trimestre Chiffre d'affaires 9 782 11 650 +19,1% Dont France 8 195 9 759 +19,1% Dont International 1 587 1 891 +19,1%

Chiffres non audités

Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et fondateur de Miliboo, commente :

« Le premier trimestre ouvre le nouvel exercice sur une note particulièrement encourageante, avec une progression significative de notre chiffre d'affaires, soutenue par des volumes en nette augmentation. Ces résultats viennent récompenser le travail collectif engagé au quotidien, notre mobilisation et la constance avec laquelle nous poursuivons, ensemble, le développement de l'entreprise, en France comme sur nos marchés européens.

Alors que le secteur de l'ameublement reste soumis aux aléas de la consommation et de l'immobilier, nous poursuivons nos initiatives pour renforcer notre positionnement et développer notre activité, avec une attention constante portée à nos équilibres économiques. Dans cet environnement exigeant, l'engagement de chacun et la qualité du travail mené en équipe constituent plus que jamais des leviers essentiels pour poursuivre notre dynamique. »

Un 1 er trimestre en croissance de plus de 19%

Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026-2027 ressort à 11,7 M€ en hausse de +19,1% par rapport au 1 er trimestre 2025-2026. Cette performance s'inscrit dans la continuité de la fin de l'exercice précédent. Elle est portée par une forte hausse des volumes, de l'ordre de +25%, confirmant l'attractivité de l'offre, ainsi la très bonne disponibilité des produits notamment des « best sellers ». L'effet prix est resté maîtrisé à -4,9%. La croissance est homogène en France et à l'international.

En France (84% du chiffre d'affaires) , les ventes progressent de +19,1%, tirées par celles réalisées sur le site Internet Miliboo.com qui enregistre des records de fréquentation, et dans une moindre mesure, par les ventes sur des « market place » tiers. Les ventes en boutique confirment quant à elles leur résilience dans un contexte moins favorable pour les réseaux physiques.

À l'international (16% du chiffre d'affaires), l'activité est également en progression de +19,1% soutenue par l'accélération des ventes en Allemagne (1 er pays contributeur) et en Belgique. L'Espagne et l'Italie enregistrent également des croissances à 2 chiffres témoignant de l'attractivité de l'offre dans toute l'Europe.

Perspectives pour l'exercice 2026-2027

La performance du 1 er trimestre 2026-27 permet d'amorcer ce nouvel exercice de croissance sur des bases solides. Dans un environnement économique et immobilier toujours incertain, le Groupe maintient une gestion rigoureuse et maîtrisée de ses charges tout en poursuivant l'optimisation de son offre pour répondre aux attentes et gagner des parts de marché.

Prochain rendez-vous :

10 décembre 2026 (après bourse) : Chiffre d'affaires semestriel 2026-2027

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 44,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2025-26 (clôture au 30 avril 2026). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).

Contacts

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