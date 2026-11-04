MILIBOO : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 NOVEMBRE 2026 : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉALABLES

Chavanod, le 4 novembre 2026 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, annonce la mise à disposition sur son site internet de la documentation préalable à l'Assemblée Générale du 20 novembre 2026.

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 20 novembre 2026 à 9 heures au siège social, Parc Altaïs - 17 Rue Mira - 74650 Chavanod.

L'avis de réunion comprenant l'ordre du jour et le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires ont été publiés dans le BALO du 16 octobre 2026. Un avis rectificatif est publié ce jour au BALO et sur le site de la société afin de préciser l'identité des trois membres du Conseil de surveillance dont la nomination est proposée.

Les actionnaires sont en effet appelés à se prononcer sur l'adoption d'un mode de gouvernance reposant sur une structure, composée d'un Directoire et d'un Conseil de surveillance.

Il est proposé les nominations de Mme Isabelle JULIARD FEYEUX, de Mme Carole DUPESSEY, de la SASU NEXUS, représentée par Madame Virginie ANXIONNAZ en qualité de membres du Conseil de surveillance.

Les fiches de présentation des candidats sont disponibles sur le site internet ainsi que toute la documentation et les modalités de participation à cette Assemblée Générale.

Prochain rendez-vous :

10 décembre 2026 (après bourse) : Chiffre d'affaires semestriel 2026-2027

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 44,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2025-26 (clôture au 30 avril 2026). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).

Contacts

ACTUS finance & communication

Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 70

investisseurs@miliboo.com ACTUS finance & communication

Serena BONI - Relations presse

Tél. 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr