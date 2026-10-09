Milbank renforce ses activités de défense auprès des cabinets d'avocats chargés de contester des plaintes au titre de la loi RICO

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par David Thomas

Le prestigieux cabinet d’avocats de Wall Street Milbank a accepté de défendre, pour la troisième fois au moins, des avocats spécialisés dans les dommages corporels contre des accusations de racket, élargissant ainsi un domaine d’activité de niche pour le cabinet dans un contexte marqué par une vague d’affaires accusant les avocats des plaignants de poursuites judiciaires frauduleuses.

Son dernier client en date est Asher & Associates, un petit cabinet d’avocats de Manhattan qui a été poursuivi cette semaine par la ville de New York pour avoir prétendument déposé de fausses demandes d’indemnisation de la part de personnes qui attribuaient à tort leurs blessures à des accidents survenus sur les voies publiques de la ville.

Matthew Laroche, de Milbank, ancien procureur fédéral de Manhattan représentant les avocats défendeurs, a déclaré dans un communiqué à Reuters que le cabinet Asher avait "remporté d’énormes succès en défendant les New-Yorkais blessés", notamment lorsque la ville de New York ne parvenait pas à entretenir ses routes et ses trottoirs.

Il a qualifié la plainte de la ville, qui invoque des violations de la loi fédérale RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), de "tentative manifeste de paralyser ce travail en présentant des litiges ordinaires et contestés en matière de préjudice corporel comme du racket, et en déformant grossièrement les faits".

Des entreprises telles qu’Uber Technologies et Federal Express Corporation ont intenté une série de poursuites en invoquant les dispositions civiles de la loi RICO à l’encontre des avocats des plaignants devant les tribunaux fédéraux américains. Près de 300 affaires de ce type ont été déposées depuis 2024, selon un rapport publié mardi par l’American Tort Reform Association, un groupe de défense juridique favorable aux entreprises.

Laroche et Milbank représentent les défendeurs dans au moins deux de ces affaires, notamment dans le cadre d’une action intentée par Ford Motor Company contre le cabinet Knight Law Group, basé à Los Angeles, pour avoir prétendument escroqué le constructeur automobile dans le cadre d’un système de surfacturation qui aurait duré plusieurs années. Le cabinet Knight nie ces allégations et a convaincu un juge de classer l’affaire, que Ford cherche désormais à relancer devant la Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis .

Le cabinet représente également le cabinet Gori Law Firm, basé à Edwardsville, dans l’Illinois, ainsi que ses avocats, dans le cadre d’une action intentée en vertu de la loi RICO par le fabricant de tuyaux en plastique JM Eagle . Cette affaire, en instance devant le tribunal fédéral de l’Illinois, allègue que le cabinet Gori aurait utilisé un "système de primes" pour récompenser les avocats qui auraient incité des témoins à déclarer avoir été exposés à des produits fabriqués par certains défendeurs. Le cabinet a nié toute malversation.

Dans cette dernière affaire, la ville de New York a cité 15 actions en justice pour préjudice corporel intentées par le cabinet Asher, les qualifiant de "partie émergée de l’iceberg" de demandes d’indemnisation prétendument frauduleuses.

La plainte indique que le cabinet Asher travaille avec des "intermédiaires" qui lui fournissent des clients, ainsi qu’avec des bailleurs de fonds de litiges anonymes, dans le cadre d’un stratagème visant à escroquer la ville au moyen de fausses demandes d’indemnisation pour préjudice corporel.

M. Laroche a déclaré que les allégations de la villesont sans fondement et visaient à "dissuader les New-Yorkais blessés et leurs avocats de demander justice pour des blessures graves et invalidantes".