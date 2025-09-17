Mike Radossich nommé futur CEO de Syensqo
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 08:57
'Mike Radossich est un leader accompli du secteur, qui a fait ses preuves dans la transformation d'entreprises complexes, ainsi que la croissance et l'efficacité opérationnelle à l'échelle mondiale', met en avant Syensqo.
Ilham Kadri et Mike Radossich commenceront leur transfert de responsabilités à la tête du groupe belge de chimie de spécialités dès ce jour, et le processus devrait être achevé d'ici la fin de l'année en cours.
Ilham Kadri continuera à diriger Syensqo en tant que CEO jusqu'à la fin de l'année, et à partir de 2026, elle restera au sein de l'entreprise en tant que conseillère spéciale pour assurer une transition en douceur de la direction.
Valeurs associées
|71,9400 EUR
|Euronext Bruxelles
|+0,31%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris attend mercredi la décision de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed), les investisseurs anticipant très largement une baisse des taux. Vers 09H45 heure locale, l'indice vedette de la Bourse de Paris prenait 0,19%, soit 15,01 ... Lire la suite
-
Thales et IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne, ont signé un contrat de maintenance portant sur la flotte de 430 Airbus A320 et une commande future de plus de 800 A32X. Thales fournira à IndiGo des services de réparation spécialisés pour les composants ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
Taxe Zucman : le patron de la start-up française Mistral demande "plus de justice fiscale", tout en préservant la compétitivité de la France
La taxe Zucman, demandée par la gauche, prévoit une taxation de 2% par an des patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Arthur Mensch, patron de la start-up française d'intelligence artificielle (IA) Mistral, s'est prononcé contre l'instauration de la taxe Zucman ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer