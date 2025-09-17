 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mike Radossich nommé futur CEO de Syensqo
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 08:57

Syensqo indique qu'Ilham Kadri quittera son poste de directrice générale (CEO), à compter du 1er janvier 2026, et que Mike Radossich, actuel président des segments 'performance & care' et 'autres solutions' du groupe, lui succédera.

'Mike Radossich est un leader accompli du secteur, qui a fait ses preuves dans la transformation d'entreprises complexes, ainsi que la croissance et l'efficacité opérationnelle à l'échelle mondiale', met en avant Syensqo.

Ilham Kadri et Mike Radossich commenceront leur transfert de responsabilités à la tête du groupe belge de chimie de spécialités dès ce jour, et le processus devrait être achevé d'ici la fin de l'année en cours.

Ilham Kadri continuera à diriger Syensqo en tant que CEO jusqu'à la fin de l'année, et à partir de 2026, elle restera au sein de l'entreprise en tant que conseillère spéciale pour assurer une transition en douceur de la direction.

Valeurs associées

SYENSQO
71,9400 EUR Euronext Bruxelles +0,31%
