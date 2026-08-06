Mike Joo quitte Bank of America après vingt ans au sein du groupe

Bank of America perd l'un de ses principaux dirigeants avec le départ de Mike Joo, co-responsable mondial de la banque d'investissement, qui rejoint une autre entreprise. Ce départ intervient alors que la banque poursuit une stratégie active de recrutement pour renforcer ses équipes de conseil, dans un contexte de forte activité sur le marché des fusions-acquisitions.

Présent depuis vingt ans au sein du groupe, Mike Joo avait été nommé l'an dernier co-responsable mondial de la banque d'investissement aux côtés de Faiz Ahmad. Son départ s'ajoute à ceux de plusieurs responsables de premier plan, notamment dans les secteurs de la technologie, de la consommation et de la défense contre les investisseurs activistes. Selon Morningstar, cette vague de mouvements reste cohérente avec un marché des transactions particulièrement dynamique, qui accroît la concurrence pour les profils expérimentés.

Bank of America souligne poursuivre ses investissements dans les talents avec plus de 40 nouveaux managing directors recrutés depuis le début de l'année, dont plusieurs banquiers issus de Goldman Sachs et Centerview. La banque a également renforcé sa couverture des entreprises de taille intermédiaire aux Etats-Unis. Au deuxième trimestre, elle a dépassé les attentes de Wall Street grâce à des revenus record dans les activités de marché et au rebond de la banque d'investissement. Faiz Ahmad et Karim Assef assureront désormais conjointement la direction opérationnelle de cette activité.