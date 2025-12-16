Mike Dargan va quitter la direction d'UBS
A la suite de ce départ, la fonction technologie du groupe relèvera désormais de Beatriz Martin lorsque celle-ci prendra ses fonctions de directrice opérationnelle (COO) du groupe le 1er janvier 2026.
Ceci permettra de faciliter les opérations de bout en bout, de prioriser les initiatives liées à la technologie et à l'IA, et d'assurer une déroulement sans encombre du processus d'intégration technologique restant, selon UBS.
En attendant la nomination d'un successeur permanent, Chris Gelvin assurera le poste de responsable de la technologie du groupe à titre intérimaire, en plus de son poste actuel de COO de la technologie du groupe.
