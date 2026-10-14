MIF devient actionnaire majoritaire de Cashbee

(Zonebourse.com) - La Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle (MIF) et Cashbee, plateforme digitale d'épargne et d'investissement, renforcent leur partenariat. La mutuelle d'assurance prend une participation majoritaire au capital de Cashbee. Cette opération marque une nouvelle étape d'un partenariat entamé en 2024. Elle vise à accélérer le développement de Cashbee ainsi qu'à renforcer les ambitions de la MIF dans l'épargne et la gestion patrimoniale.

En 2024, la MIF était entrée au capital de Cashbee en tant qu'actionnaire minoritaire, avec pour objectif d'établir un partenariat commercial entre les deux structures dans le domaine des plans d'épargne retraite (PER). Ce partenariat a permis à la MIF de bénéficier d'un flux croissant de clients, notamment grâce au canal digital proposé par Cashbee, pour ouvrir ou transférer leur PER auprès de la MIF.

Fort du succès de ce premier partenariat commercial, dont l'efficacité a été démontrée, la MIF a souhaité renforcer sa participation au capital de Cashbee et devenir son actionnaire majoritaire avec une prise de participation à hauteur de 85%.

Cette opération, structurée par une augmentation de capital de 3 millions d'euros et le rachat de participation d'actionnaires minoritaires, donne à Cashbee les moyens d'accélérer son développement, d'étendre les collaborations entre les deux structures, et d'accroître ainsi significativement l'acquisition digitale de nouveaux clients mass-affluents.

A travers Cashbee, la MIF entend également élargir son offre, notamment à destination de la clientèle patrimoniale.

Cyril Garbois et Marc Tempelman, cofondateurs de Cashbee, continuent d'assurer le développement de la plateforme d'épargne et d'investissement digitale, dont la mission reste inchangée : aider les épargnants français à investir mieux et plus simplement.

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