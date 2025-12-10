Middleby progresse alors que Jefferies passe à "acheter" et augmente son objectif de cours

10 décembre - ** Les actions de Middleby MIDD.O , fabricant d'équipements pour la transformation des aliments, sont en hausse de 2,2 % à environ 132 $ avant l'ouverture du marché

** Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et augmente son objectif de cours (PT) de 130 à 175 dollars

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 35,7% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que l'activité de restauration commerciale de la société devrait enregistrer une forte croissance grâce à l'expansion organique, à de meilleures marges et au rachat d'actions

** La croissance organique dans le secteur de la restauration commerciale est cruciale pour la revalorisation de l'action, bien que le calendrier reste incertain dans un contexte de vents contraires temporaires dans l'industrie, selon Jefferies

** La société de courtage relève ses prévisions de bénéfice par action pour 2025 de 9,06 $ à 9,08 $ par action, mais réduit ses prévisions pour 2026 de 9,48 $ à 9,23 $ par action

** La moyenne de 10 sociétés de courtage évalue le titre à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 165,50 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, les actions ont baissé de 4,8%