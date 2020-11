Chiffre d'affaires en M€

(non audités) 2019 2020 Var.(%) T3 21,5 23,9 +11,1% Cumul 9 mois 59,4 70,0 +17,8%

Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2020 de 23,9 M€ en hausse de +11,1% et de +14,5% à taux de change constant. Le Groupe conserve sur ce trimestre une bonne dynamique malgré la crise sanitaire mondiale qui ralentit certains projets. Sur ce trimestre, la croissance est notamment restée soutenue dans l'Aérospatiale - Défense.

Cette performance porte le chiffre d'affaires à 9 mois à 70,0 M€ contre 59,4 M€ au 30 septembre 2019, soit une croissance de +17,8% à taux de change courants (+ 17,8% à taux de change constant).

Sur le plan sectoriel, le secteur Aérospatiale/Défense contribue à hauteur de 55% du chiffre d'affaires. L'activité sur le secteur des Télécommunications civiles, plus sensible au contexte économique, est stable depuis le début de l'exercice et représente 45% au chiffre d'affaires.

Sur le plan géographique, à l'issue de ces neuf premiers mois, les Etats-Unis contribuent pour 49% du chiffre d'affaires. Les zones EMEA et Asie génèrent respectivement 30% et 21% du chiffre d'affaires.

La branche AMS (Antenna Measurement System) enregistre un chiffre d'affaires de

56,5 M€ au 30 septembre 2020 contre 46,6 M€ au 30 septembre 2019, en hausse de +21,2% à taux de change courants. L'activité a été dense dans le secteur Aérospatiale/Défense. Les deux contrats majeurs (de plus de 30 M€ chacun signés début 2019 et début 2020) ont contribué à hauteur de 11,5 M€ au chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'exercice.

Le chiffre d'affaires de la branche EMC (Electromagnetic Compatibility) s'établit à 12,0 M€ au 30 septembre 2020 contre 11,5 M€ au 30 septembre 2019, en croissance de +5,1%, confirmant sa forte résilience.

Enfin, le chiffre d'affaires du département EIC (Environnemental and Industrial Control) ressort à 1,5 M€ contre 1,3 M€ au 30 septembre 2019, en hausse dynamique de +16%.

Prises de commandes sur 9 mois : 88,7 M€

Au 3ème trimestre 2020, la dynamique commerciale est restée solide avec 19,0 M€1 de nouvelles commandes, malgré un attentisme plus marqué des donneurs d'ordre, en particulier en Europe.

La prise de commandes sur les 9 premiers mois de l'exercice s'élève à 88,7 M€1. Cette performance commerciale est largement en phase avec les attentes du Groupe, bien qu'inférieure de -12,8% à change courant (-12,8% à change constant) au niveau exceptionnel historique enregistré en 2019 sur la même période.

Disposant d'une bonne visibilité, le Groupe entend ainsi poursuivre sa dynamique de croissance au cours des prochains mois.

[1] Taux de change euro/usd de 1,1241 au 30 septembre 2020

A propos de MVG | MICROWAVE VISION GROUP

Depuis sa création en 1987, MVG développe un savoir-faire unique qui permet de visualiser les ondes électromagnétiques. Ces ondes sont au cœur de notre quotidien : Smartphones, ordinateurs, tablettes, voitures, trains, avions - tous ces appareils et véhicules ne fonctionneraient pas sans elles. Année après année, le Groupe met sur le marché et perfectionne des systèmes qui rendent les ondes visibles. Ils permettent à nos clients de mesurer leurs antennes lors des phases de développement de leurs produits.

La mission du Groupe est d'étendre ce savoir-faire unique à tous les secteurs où il peut apporter une forte valeur ajoutée. En 2012, MVG s'est structuré autour de 4 départements : AMS (Antenna Measurement Systems), EMC (Electro-Magnetic Compatibility), EIC (Environmental & Industrial Control) et NSH (National Security & Healthcare).

MVG est implanté dans 10 pays et réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Le Groupe compte plus de 350 collaborateurs et fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 87,4 M€ en 2019. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise Innovante » et est éligible au PEA-PME

Euronext : ALMIC | Euronext Growth, code ISIN FR0004058949 | Pour en savoir plus : http://www.mvg-world.com