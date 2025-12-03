MicroStrategy progresse grâce à la hausse du bitcoin ; la société s'engage auprès de MSCI sur une éventuelle exclusion de l'indice

3 décembre - ** Les actions de l'acheteur de bitcoin s Strategy MSTR.O sont en hausse de 2,6 % à 186,16 $ en pré-marché après que le bitcoin a atteint son plus haut niveau en deux semaines ** Le président de MSTR, Michael Saylor, a déclaré à Reuters mercredi que la société s'engage avec le fournisseur d'indices MSCI sur une exclusion potentielle de l'indice

** JPM estime à 8,8 milliards de dollars les sorties de capitaux si d'autres fournisseurs d'indices suivent le mouvement; Saylor met en doute ces chiffres

** Saylor affirme que la volatilité des actions est liée aux fluctuations du bitcoin; la crypto-monnaie a fortement chuté après avoir atteint un record de plus de 120 000 $ en octobre

** La note moyenne de 16 analystes sur les actions est une recommandation d'achat; PT médian à 485 $ - données compilées par LSEG

** Les actions de MSTR ont baissé de 37,39% depuis le début de l'année, à la dernière clôture