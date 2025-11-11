 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 125,09
+0,86%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Microsoft veut investir $10 mds dans un centre de données d'IA au Portugal
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 14:44

Microsoft MSFT.O a annoncé mardi prévoir d'investir 10 milliards de dollars (8,57 milliards d'euros) au cours des prochaines années dans une infrastructure d'intelligence artificielle (IA) installée dans un centre de données situé dans la ville portuaire de Sines, au Portugal, ce qui en fait l'un des plus grands projets d'investissement dans l'IA en Europe.

Le géant technologique travaillera en partenariat avec les développeurs Start Campus, la plateforme d'infrastructure d'IA Nscale et le fabricant de puces Nvidia pour déployer 12.600 unités de traitement graphique (GPU) Nvidia de nouvelle génération à Sines, à 150 kilomètres au sud de Lisbonne.

Start Campus, une entreprise entre le fonds d'investissement américain Davidson Kempner et la société britannique Pioneer Point Partners, a annoncé en avril un plan d'investissement de 8,5 milliards d'euros d'ici 2030 dans un hub de centres de données pour répondre à la demande croissante des géants de la tech et de l'IA.

L'un des six bâtiments prévus est déjà en service.

"En renforçant l'infrastructure nationale en matière d’IA grâce à notre collaboration avec Nscale, NVIDIA et Start Campus, nous contribuons à positionner le Portugal comme une référence pour le développement responsable et évolutif de l'IA en Europe", a déclaré Brad Smith, vice-président du conseil d’administration et président de Microsoft.

Le Portugal a prévu de grands projets d'investissement à Sines pour produire de l'énergie verte destinée à alimenter des centres de données énergivores. La côte atlantique du Portugal en fait un point stratégique pour les câbles sous-marins reliant l’Europe, l’Afrique et les Amériques.

Les investissements dans les centres de données, qui fournissent la puissance de calcul nécessaire à l’IA, se sont multipliés depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI en 2022, alors que les entreprises de tous secteurs migrent vers le cloud et intègrent l’IA dans leurs activités.

(Sergio Goncalves et Zaheer Kachwala, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

MICROSOFT
506,0000 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
199,0500 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank