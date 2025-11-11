Microsoft veut investir $10 mds dans un centre de données d'IA au Portugal

Microsoft MSFT.O a annoncé mardi prévoir d'investir 10 milliards de dollars (8,57 milliards d'euros) au cours des prochaines années dans une infrastructure d'intelligence artificielle (IA) installée dans un centre de données situé dans la ville portuaire de Sines, au Portugal, ce qui en fait l'un des plus grands projets d'investissement dans l'IA en Europe.

Le géant technologique travaillera en partenariat avec les développeurs Start Campus, la plateforme d'infrastructure d'IA Nscale et le fabricant de puces Nvidia pour déployer 12.600 unités de traitement graphique (GPU) Nvidia de nouvelle génération à Sines, à 150 kilomètres au sud de Lisbonne.

Start Campus, une entreprise entre le fonds d'investissement américain Davidson Kempner et la société britannique Pioneer Point Partners, a annoncé en avril un plan d'investissement de 8,5 milliards d'euros d'ici 2030 dans un hub de centres de données pour répondre à la demande croissante des géants de la tech et de l'IA.

L'un des six bâtiments prévus est déjà en service.

"En renforçant l'infrastructure nationale en matière d’IA grâce à notre collaboration avec Nscale, NVIDIA et Start Campus, nous contribuons à positionner le Portugal comme une référence pour le développement responsable et évolutif de l'IA en Europe", a déclaré Brad Smith, vice-président du conseil d’administration et président de Microsoft.

Le Portugal a prévu de grands projets d'investissement à Sines pour produire de l'énergie verte destinée à alimenter des centres de données énergivores. La côte atlantique du Portugal en fait un point stratégique pour les câbles sous-marins reliant l’Europe, l’Afrique et les Amériques.

Les investissements dans les centres de données, qui fournissent la puissance de calcul nécessaire à l’IA, se sont multipliés depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI en 2022, alors que les entreprises de tous secteurs migrent vers le cloud et intègrent l’IA dans leurs activités.

(Sergio Goncalves et Zaheer Kachwala, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)