Microsoft va supprimer 4 800 postes et restructurer sa division Xbox

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* Microsoft a indiqué que ces suppressions d'emplois représentaient environ 2,1 % de ses effectifs

* Les postes supprimés ne seront pas remplacés par l'IA, précise l'entreprise

* La division jeux vidéo Xbox va supprimer 3 200 postes et céder cinq studios

(Réécriture complète avec des détails sur les suppressions d’emplois et la restructuration de Xbox) par Aditya Soni et Akash Sriram

Microsoft MSFT.O a annoncé lundi qu’elle allait supprimer 4 800 postes, soit environ 2,1 % de ses effectifs mondiaux, en procédant à une refonte de son activité de jeux vidéo Xbox et en cédant jusqu’à cinq studios, dans le but d’améliorer sa rentabilité après des années d’investissements massifs dans cette division.

La restructuration de sa division jeux vidéo entraînera 3 200 suppressions d’emplois, dont le licenciement de 1 600 salariés dès ce lundi.

Malgré des dépenses de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour développer Xbox, notamment avec l’acquisition phare d’Activision Blizzard, Microsoft a peiné à réduire l’écart avec la PlayStation de Sony et Nintendo, ce qui l’a conduit à repenser en profondeur son activité de jeux vidéo.

L’entreprise a progressivement réorienté sa stratégie vers la distribution de ses jeux sur un plus grand nombre de plateformes, plutôt que de miser sur des titres exclusifs aux consoles pour stimuler les ventes de matériel Xbox.

La restructuration de la division Xbox impliquera la cession de quatre studios, a déclaré la nouvelle directrice de Xbox, Asha Sharma, dans une note adressée aux employés.

Compulsion Games, producteur de “South of Midnight”, et Double Fine Productions, créateur de “Psychonauts”, deviendront des studios indépendants, tandis que Ninja Theory et Undead Labs feront l’objet d’une scission afin de se consacrer au développement de “Senua” et de “State of Decay 3”, a précisé Mme Sharma.

La direction d’Arkane Studios, qui a développé “Dishonored” et travaille actuellement sur un jeu basé sur le personnage de Marvel Comics Blade, a entamé des consultations avec son syndicat en France afin d’étudier les différentes options, a-t-elle ajouté.

PUSH D'EFFICACITÉ GRÂCE À L'IA

Les dépenses historiques des géants de la tech en matière d’IA, qui devraient dépasser les 700 milliards de dollars cette année, exercent une pression croissante sur les entreprises pour qu’elles démontrent le retour sur investissement de cette technologie et compensent le coût croissant de son déploiement à l’échelle de leurs activités. Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O ont également licencié des milliers d’employés cette année.

La directrice des ressources humaines, Amy Coleman ,a toutefoisdéclaré aux employés dans une note de service que “les postes supprimés aujourd’hui ne seront pas remplacés par l’IA”.

“En même temps, il est vrai que l’IA modifie la manière dont le travail est effectué.”

EXPLOSION DES DÉPENSES EN IA

“Le fait que ces réductions ciblées ressemblent davantage à une réallocation de portefeuille et à une discipline opérationnelle qu’à un nouveau catalyseur pour l’action”, a déclaré Parth Talsania, directeur général d’Equisights Research.

“À court terme, le marché devrait moins récompenser Microsoft pour ses réductions d’effectifs que pour les signes indiquant que la monétisation de l’IA progresse plus rapidement que les coûts liés à l’IA.”

L’action de la société a reculé de 1,4 % lundi, après avoir chuté de près de 23 % au cours des six premiers mois de 2026, sa pire performance semestrielle depuis 2022.

Le géant du logiciel a proposé en début d’année des départs volontaires à environ 7 % de ses effectifs américains, soit environ 9 000 salariés. Microsoft procède souvent à des réductions d’effectifs vers la fin de son exercice fiscal, en juin, lorsqu’il établit ses plans de dépenses pour la nouvelle année.

“Microsoft a réduit ses effectifs afin de financer ses investissements dans l’IA. En limitant ses effectifs, l’entreprise a pu accélérer la croissance de son chiffre d’affaires tout en conservant les mêmes marges”, a déclaré Gil Luria, directeur général de D.A. Davidson.

L’explosion de la demande en IA a stimulé la croissance de l’activité de cloud computing Azure de Microsoft, qui était le distributeur exclusif des modèles d’OpenAI jusqu’en avril, mais le coût croissant de la construction de centres de données nécessaires au fonctionnement de ces services pèse sur ses flux de trésorerie.

La société, qui devrait publier ses résultats dans le courant du mois, avait prévu en avril un chiffre d’affaires trimestriel pour Azure supérieur aux estimations de Wall Street, mais avait également annoncé des prévisions de dépenses de 190 milliards de dollars pour 2026, dépassant largement les attentes.

Les outils d’IA, capables d’automatiser de plus en plus les tâches opérationnelles courantes, sont également apparus comme une menace pour son activité logicielle lucrative, tandis que la flambée des prix des puces mémoire, alimentée par la demande des centres de données, a contraint Microsoft à augmenter les prix de la console Xbox à un moment où la demande pour cette dernière était déjà en berne.