 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Microsoft va limiter le temps de cloud gaming sur Xbox Game Pass
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 19:15
Ajouter Boursorama à vos sources

Microsoft instaurera à partir de novembre des quotas mensuels pour le jeu en streaming via Xbox Game Pass, mettant fin à l'accès illimité proposé jusqu'à présent. Le groupe justifie cette évolution par l'augmentation du coût de son infrastructure à mesure que l'utilisation du cloud gaming progresse. Une fois leur quota épuisé, les joueurs pourront acheter des heures supplémentaires, dont le tarif n'a pas encore été communiqué.

Les abonnés à Game Pass Ultimate, facturé 22,99 dollars par mois, disposeront de 15 heures de cloud gaming mensuelles, contre 10 heures pour Game Pass Premium à 14,99 dollars et cinq heures pour Game Pass Essential à 9,99 dollars. Microsoft estime que seulement 4% des abonnés dépassent actuellement ces nouvelles limites. Les personnes sans abonnement pourront également acheter du temps de jeu dans le cloud pour accéder en streaming aux titres qu'elles possèdent.

Cette évolution s'inscrit dans une stratégie plus large de Microsoft visant à facturer davantage ses services selon leur niveau d'utilisation, notamment face à la hausse des besoins en capacités informatiques. Des produits comme GitHub Copilot et Microsoft 365 Copilot suivent déjà cette tendance. Sous la direction d'Asha Sharma, Xbox cherche parallèlement à améliorer sa croissance et sa rentabilité, avec notamment un projet d'offre de streaming de jeux financée par la publicité annoncé en juillet.

Valeurs associées

MICROSOFT
514,4800 USD NASDAQ +3,55%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0767 +44,17%
CAC 40
8 286,4 +0,07%
Pétrole Brent
95,57 +0,20%
SOITEC
123,5 +10,27%
2CRSI
27,52 -2,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank