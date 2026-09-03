Microsoft va limiter le temps de cloud gaming sur Xbox Game Pass

Microsoft instaurera à partir de novembre des quotas mensuels pour le jeu en streaming via Xbox Game Pass, mettant fin à l'accès illimité proposé jusqu'à présent. Le groupe justifie cette évolution par l'augmentation du coût de son infrastructure à mesure que l'utilisation du cloud gaming progresse. Une fois leur quota épuisé, les joueurs pourront acheter des heures supplémentaires, dont le tarif n'a pas encore été communiqué.

Les abonnés à Game Pass Ultimate, facturé 22,99 dollars par mois, disposeront de 15 heures de cloud gaming mensuelles, contre 10 heures pour Game Pass Premium à 14,99 dollars et cinq heures pour Game Pass Essential à 9,99 dollars. Microsoft estime que seulement 4% des abonnés dépassent actuellement ces nouvelles limites. Les personnes sans abonnement pourront également acheter du temps de jeu dans le cloud pour accéder en streaming aux titres qu'elles possèdent.

Cette évolution s'inscrit dans une stratégie plus large de Microsoft visant à facturer davantage ses services selon leur niveau d'utilisation, notamment face à la hausse des besoins en capacités informatiques. Des produits comme GitHub Copilot et Microsoft 365 Copilot suivent déjà cette tendance. Sous la direction d'Asha Sharma, Xbox cherche parallèlement à améliorer sa croissance et sa rentabilité, avec notamment un projet d'offre de streaming de jeux financée par la publicité annoncé en juillet.