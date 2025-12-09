 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 060,91
-0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Microsoft ​va investir 17,5 milliards de dollars en Inde
information fournie par AOF 09/12/2025 à 14:47

(AOF) - " Microsoft s'engage à investir 17,5 milliards de dollars américains, notre plus gros investissement jamais réalisé en Asie, afin d'aider à mettre en place les infrastructures, les compétences et les capacités souveraines nécessaires à l'avenir de l'Inde, axé sur l'intelligence artificielle," a indiqué le directeur général, Satya Nadella, sur X.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MICROSOFT
491,1350 USD NASDAQ +0,02%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street sans énergie avant la Fed
    information fournie par AFP 09.12.2025 16:22 

    La Bourse de New York évolue avec prudence mardi, au premier jour d'une réunion de la banque centrale américaine (Fed), à l'issue de laquelle une nouvelle baisse de taux est attendue mercredi. Vers 14H05 GMT, le Dow Jones prenait 0,22%, l'indice Nasdaq cédait 0,10% ... Lire la suite

  • Des employés de TotalEnergies, sur un site pétrolier offshore du champ de Lapa, au large du Brésil (illustration) ( AFP / PABLO PORCIUNCULA )
    Gisement pétrolier de Mopane : TotalEnergies frappe un grand coup dans le nouvel eldorado namibien
    information fournie par Boursorama avec Media Services 09.12.2025 16:21 

    L'accord, conclu avec le géant portugais Galp, prévoit notamment d'exploiter conjointement le gisement prometteur au large des côtes de Namibie, qui renferme un potentiel "d'au moins 10 milliards de barils". Longtemps tournée vers ses ressources minières, la Namibie ... Lire la suite

  • Miss France 2025, Angélique Angarni-Filopon, apporte la couronne de Miss France 2026 sur scène lors de l'élection au Zénith d'Amiens, le 6 décembre 2025 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )
    Miss France 2026: deux miss régionales destituées après des insultes
    information fournie par AFP 09.12.2025 16:12 

    Les miss régionales Miss Provence 2025 et Miss Aquitaine 2025 ont été destituées mardi par leurs comités respectifs après une vidéo postée samedi sur les réseaux sociaux dans laquelle elles tiennent des propos injurieux à l'égard des demi-finalistes du concours, ... Lire la suite

  • Imad Ould Brahim alias "Imad Tintin", influenceur algérien, à Grenoble le 6 janvier 2025 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )
    Amende avec sursis en appel pour l'influenceur algérien "Imad Tintin"
    information fournie par AFP 09.12.2025 15:52 

    L'influenceur algérien "Imad Tintin", condamné en juin dernier à 450 euros d'amende pour une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, a vu celle-ci assortie d'un sursis en appel à Grenoble, a indiqué mardi son avocat Me Alexandre Rouvier. Le trentenaire a été reconnu ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank