Microsoft ​va investir 17,5 milliards de dollars en Inde

(AOF) - " Microsoft s'engage à investir 17,5 milliards de dollars américains, notre plus gros investissement jamais réalisé en Asie, afin d'aider à mettre en place les infrastructures, les compétences et les capacités souveraines nécessaires à l'avenir de l'Inde, axé sur l'intelligence artificielle," a indiqué le directeur général, Satya Nadella, sur X.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer