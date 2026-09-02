Microsoft va dévoiler pour la première fois les revenus trimestriels d'Azure

Microsoft va désormais publier le chiffre d'affaires trimestriel d'Azure en valeur absolue, offrant davantage de visibilité sur son activité cloud face à AWS et Google Cloud. Cette évolution accompagne une refonte majeure du reporting financier, qui passera de trois à deux segments opérationnels. Azure sera également recentré sur les activités d'infrastructure et de plateformes facturées à la consommation, en excluant notamment certains services de GitHub, Security Copilot et des produits cloud spécialisés.

Selon cette nouvelle définition, Azure a généré 29,42 milliards de dollars au trimestre clos en juin, en hausse de 42%, soit près de 33% du chiffre d'affaires total de Microsoft. Pour son premier trimestre fiscal, le groupe anticipe une croissance d'Azure comprise entre 44% et 45% à taux de change constants. L'activité bénéficie fortement de l'essor de l'IA, Stifel estimant qu'environ la moitié de sa croissance durant l'exercice 2026 provenait d'OpenAI, tandis qu'Anthropic s'appuie également davantage sur l'infrastructure de Microsoft.

La nouvelle organisation comprendra Agents and Infra, qui réunira Azure, Microsoft 365, les logiciels de productivité, les solutions sectorielles et des produits comme Microsoft 365 Copilot et GitHub Copilot, ainsi que Devices and Consumer, regroupant notamment Windows, Xbox, les appareils, la recherche et la publicité. Microsoft vise entre 75,15 et 75,75 milliards de dollars de revenus pour le premier segment et entre 14,7 et 15,2 milliards pour le second. Le groupe n'a pas modifié ses prévisions globales de chiffre d'affaires, de coûts ou de dépenses d'exploitation.