Microsoft va dévoiler le chiffre d'affaires d'Azure dans le cadre d'un changement de présentation de ses résultats financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Stephen Nellis

Microsoft MSFT.O a annoncé mercredi qu’elle commencerait à publier chaque trimestre les chiffres d’affaires de sa division de cloud computing Azure, permettant ainsi une comparaison directe avec ses principaux concurrents, Amazon.com AMZN.O et Google ( GOOGL.O ), filiale d’Alphabet, alors que ces trois acteurs se livrent une concurrence acharnée sur le marché de l’informatique dans un contexte d’essor des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.

Jusqu’à présent, Microsoft communiquait le taux de croissance d’Azure, très suivi par les observateurs, mais pas son chiffre d’affaires. Microsoft passera de trois segments de reporting à deux: l’un, intitulé « Agents and Infra », regroupera ses services de cloud computing, ses ventes de logiciels basés sur l’IA et ses revenus issus des logiciels d’entreprise plus traditionnels; l’autre, intitulé « Devices and Consumer », inclura son système d’exploitation Windows, sa division de jeux vidéo Xbox et ses ventes publicitaires sur son moteur de recherche Bing et sur LinkedIn, le réseau social dédié aux professionnels.

« Il ne fait aucun doute que l’IA représente un changement profond tant sur le plan technologique que commercial », a déclaré Satya Nadella, directeur général de Microsoft, dans un communiqué accompagnant ce changement. « Elle modifie ce que nous développons et la manière dont nous fonctionnons, elle estompe les frontières entre nos produits et redéfinit nos modèles économiques. »

Microsoft est l’un des principaux fournisseurs de cloud computing d’OpenAI, qui faisait exclusivement appel à Microsoft pour l’entraînement de ses modèles jusqu’à ce que des modifications apportées aux conditions de son contrat lui permettent de travailler avec Amazon Web Services (AWS) et d’autres prestataires. AWS a réalisé un chiffre d’affaires de 128,7 milliards de dollars au cours de l’année civile 2025.