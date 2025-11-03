 Aller au contenu principal
Microsoft signe un contrat de $9,7 mlds avec IREN pour des puces Nvidia
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 13:09

Le propriétaire et opérateur de centres de données IREN IREN.O a déclaré lundi avoir signé un contrat de services cloud d'environ 9,7 milliards de dollars (8,32 milliards d'euros) avec Microsoft MSFT.O , afin de fournir au géant de la technologie un accès aux processeurs GB300 de Nvidia NVDA.O sur une période de cinq ans.

Il s'agit de la dernière tentative de Microsoft pour stimuler l'IA et l'infrastructure des centres de données à un moment où la demande d'IA dépasse la capacité cloud des entreprises de la Big Tech.

Le titre IREN a bondi d'environ 18% dans les échanges avant bourse après l'annonce, la société ayant également conclu un accord avec Dell Technologies DELL.N pour acheter les puces et les équipements auxiliaires pour un montant d'environ 5,8 milliards de dollars.

IREN prévoit que les processeurs GB300 seront déployés par phases jusqu'en 2026 sur son campus de 750 mégawatts à Childress, au Texas, et a déclaré que son contrat avec Microsoft comprenait un prépaiement de 20%.

(Reportage Deborah Sophia, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

