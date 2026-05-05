information fournie par Reuters • 05/05/2026 à 16:46

Microsoft signe un accord de tests d'IA avec un institut de sécurité britannique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O a annoncé mardi avoir signé un accord avec l'institut britannique de sécurité pour tester des modèles d'intelligence artificielle.