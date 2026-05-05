Microsoft signe un accord de tests d'IA avec un institut de sécurité britannique

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JCDecaux a fait état mardi d'une croissance organique de 5,7% du chiffre d'affaires au premier trimestre, en ligne avec l'objectif du groupe. Pour le trimestre clos fin mars, le groupe de mobilier publicitaire a enregistré un chiffre d'affaires de 880,6 millions ...
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AXA a fait état mardi d'une hausse de 6% en comparable de ses primes brutes émises et autres revenus au premier trimestre, à 38 milliards d'euros, l'assureur français citant la croissance de l'assurance vie et santé. Dans ce segment, AXA affiche une hausse de ...
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Unicredit a lancé mardi son offre d'achat hostile sur Commerzbank mais se donne du temps pour prendre le contrôle de sa concurrente allemande et asseoir son statut de géant européen. L'offre est ouverte pour une durée de six semaines, jusqu'au 16 juin. La banque ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•05.05.2026•17:52•
L'assureur Axa a vu son chiffre d'affaires progresser de 3% au premier trimestre, à 38 milliards d'euros, porté par l'assurance vie et santé, et confirme ses prévisions pour 2026. "Les primes s'établissent à 38 milliards d'euros, en hausse de 6% (en données comparables), ...
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