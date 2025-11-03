Microsoft signe un accord de 9,7 milliards de dollars avec l'IREN dans le domaine de l'informatique dématérialisée, alors que la demande en matière d'IA s'accroît

Microsoft a conclu un accord de 9,7 milliards de dollars avec l'opérateur de centres de données IREN, qui comprend l'accès aux puces avancées de Nvidia, dans le but d'atténuer la pénurie de calcul qui a empêché le géant de la technologie de profiter pleinement du boom de l'intelligence artificielle.

La nouvelle a fait grimper les actions d'IREN IREN.O de 24,7 % à un niveau record lundi, l'action ayant augmenté de près de 10 % en dernier lieu. Le fabricant de serveurs d'intelligence artificielle Dell DELL.O a également augmenté d'environ 1 %, car il fournira à IREN les puces GB300 de Nvidia et d'autres équipements que Microsoft MSFT.O utilisera pour un montant d'environ 5,8 milliards de dollars.

L'accord de cinq ans conclu avec Microsoft montre que l'industrie de l'IA a de plus en plus besoin de puissance de calcul pour faire fonctionner des applications telles que ChatGPT. Il fait suite aux résultats obtenus la semaine dernière par de grandes entreprises technologiques, qui ont souligné que les pénuries de capacité limitaient leur capacité à tirer pleinement parti de l'essor de l'IA.

Le partenariat avec l'IREN permettrait à Microsoft d'accroître sa capacité de calcul sans avoir à construire de nouveaux centres de données ou à se procurer de l'énergie supplémentaire, deux des principaux obstacles qui ralentissent sa capacité à répondre à la demande croissante en matière d'intelligence artificielle.

Elle évitera également de lourdes dépenses d'investissement dans des puces qui perdront de leur valeur avec l'arrivée de nouveaux processeurs plus puissants.

Cette demande a propulsé les entreprises dites "néocloud", telles que CoreWeave CRWV.O et Nebius Group NBIS.O - qui vendent des services d'informatique en nuage reposant sur les processeurs de Nvidia - en tête de la course à l'IA. Microsoft a également signé récemment un accord d'une valeur de 17,4 milliards de dollars avec Nebius pour des capacités d'infrastructure.

IREN, dont la valeur boursière s'élevait à 16,52 milliards de dollars à la dernière clôture, après une multiplication par plus de six de ses actions cette année, possède plusieurs centres de données en Amérique du Nord, d'une capacité totale de 2 910 mégawatts.

La société a déclaré que les processeurs Nvidia devraient être déployés progressivement jusqu'en 2026 sur son campus de 750 mégawatts à Childress, au Texas, aux côtés de nouveaux centres de données à refroidissement liquide conçus pour fournir environ 200 mégawatts de capacité informatique critique.

Les liquidités provenant du paiement anticipé de Microsoft contribueront à financer une partie de son contrat avec Dell, d'une valeur de 5,8 milliards de dollars, a indiqué l'IREN. Le contrat de Microsoft pourrait être résilié si l'entreprise ne respecte pas les délais de livraison.

Par ailleurs, lundi, la startup Lambda, spécialisée dans l'IA en nuage, a déclaré avoir signé un accord de plusieurs milliards de dollars avec Microsoft pour déployer une infrastructure d'IA alimentée par Nvidia.