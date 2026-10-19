Microsoft se retire d'un accord concernant le centre de données Nscale au Royaume-Uni en raison d'un retard dans l'alimentation électrique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la connexion au réseau et de la réponse de Microsoft au paragraphe 3)

par Paul Sandle

Microsoft MSFT.O s’est retirée d’un accord visant à implanter un centre de données phare pour Nscale, soutenue par Nvidia NVDA.O , après que des retards dans le raccordement électrique ont repoussé la date de mise en service prévue aux années 2030, mettant en évidence un obstacle majeur aux ambitions britanniques en matière d’IA.

Le géant américain de la technologie a déclaré lundi qu’il restait engagé dans son partenariat avec Nscale, notamment en ce qui concerne la mise en place d’infrastructures numériques et le soutien à la croissance de l’IA à l’échelle mondiale.

“Cette décision concerne un seul site”, a déclaré un porte-parole de Microsoft à propos de la résiliation de l’accord portant sur le centre de données de Loughton, dans l’Essex, où Nscale avait rencontré des retards, les responsables du réseau électrique ayant indiqué à l’entreprise spécialisée dans l’IA qu’ils ne prévoyaient pas d’alimenter le site en électricité avant les années 2030.

“Notre relation avec Microsoft reste solide et s’inscrit dans la durée, et ce problème malheureux lié au réseau électrique londonien n’a aucune incidence sur nos autres contrats”, a déclaré à Reuters un porte-parole de Nscale.

“Nous restons engagés tant envers le projet de Loughton qu’envers le Royaume-Uni, et nous étudions actuellement des sources d’énergie alternatives pour ce site, ainsi que pour d’autres sites d’expansion au Royaume-Uni”, a-t-il ajouté.

La décision de Microsoft a été rapportée pour la première fois par le journal The Telegraph.

Ce projet figurait parmi les accords technologiques annoncés lors de la visite du président américain Donald Trump en septembre 2025 et visait à mettre en avant l’ambition de la Grande-Bretagne de devenir un leader mondial en matière d’IA.

Mais il se heurte à un obstacle majeur: l’approvisionnement en électricité, les goulots d’étranglement dans les files d’attente pour le raccordement au réseau pouvant retarder les projets de centres de données jusqu'à 13 ans.

Le site de Loughton devait entrer en service au début de l’année prochaine, avec 23.040 GPU Nvidia GB300 fournissant 50 mégawatts de capacité de calcul en IA pour contribuer à alimenter les services Azure de Microsoft en Grande-Bretagne, avaient indiqué les entreprises l’année dernière.

Nscale a déposé le mois dernier une demande d’introduction en bourse aux États-Unis; selon son prospectus, Microsoft et Anthropic devraient figurer parmi ses principaux clients.

Le groupe fournit des infrastructures, notamment de la puissance de calcul, de l’alimentation électrique et des centres de données, ainsi que des logiciels destinés à l’entraînement et à l’exécution de modèles d’IA.

Nscale a connu une croissance rapide depuis son lancement, faisant passer la valeur totale de ses contrats de 100 millions de dollars à plus de 103 milliards de dollars en deux ans et demi. Elle est en concurrence avec les fournisseurs d’infrastructures d’IA CoreWeave CRWV.O , Nebius NBIS.O , Crusoe et Lambda.