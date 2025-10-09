 Aller au contenu principal
Microsoft s'associe à Harvard pour réduire la dépendance à l'OpenAI dans le secteur de la santé, selon le WSJ
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 01:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O s'associe à la Harvard Medical School pour enrichir son assistant d'intelligence artificielle Copilot de contenus relatifs à la santé, dans le cadre d'un effort plus large visant à réduire sa dépendance à l'égard d'OpenAI, fabricant de ChatGPT, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.

Une mise à jour majeure de Copilot, prévue dès ce mois-ci, sera la première à refléter la nouvelle collaboration entre Microsoft et la Harvard Medical School, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

Microsoft et Harvard n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

