Microsoft s'apprête à dévoiler un nouveau modèle de codage la semaine prochaine, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O dévoilera la semaine prochaine une suite de nouveaux modèles d'IA développés en interne lors de sa conférence annuelle « Build » destinée aux développeurs à San Francisco, notamment un modèle de codage visant à dynamiser l'utilisation de son outil GitHub Copilot, a rapporté jeudi The Information.

La société prévoit également de déployer de nouveaux modèles spécialisés dans des tâches telles que la transcription, le raisonnement, la parole et les images, selon l'article, qui cite une source directement informée de ces projets. Microsoft n'a pas souhaité commenter cette information.

Voici quelques détails:

* L'action Microsoft a grimpé à la suite de cette information, et affichait une hausse de près de 3 %.

* La société s'est empressée de renforcer ses propres produits d'IA alors qu'elle se prépare à un avenir indépendant de son partenaire autrefois essentiel, OpenAI — les deux sociétés ont modifié les termes de leur partenariat ces derniers mois afin de réduire leur dépendance mutuelle.

* Le géant technologique s'est principalement appuyé sur les modèles d'IA d'OpenAI, d'Anthropic et de son rival Google

GOOGL.O pour alimenter son outil d'IA GitHub Copilot destiné aux développeurs de logiciels.

* Alors que l'outil avait connu un accueil encourageant au départ, des produits tels que Claude Code d'Anthropic se sont rapidement hissés au premier rang dans le domaine du codage assisté par l'IA.

* Microsoft envisage désormais d'acquérir des start-ups spécialisées dans l'IA , a rapporté Reuters au début du mois, afin de diversifier ses activités au-delà de son partenariat avec OpenAI.

* Ces transactions potentielles pourraient aider Microsoft à renforcer ses effectifs en IA et à atteindre son objectif déclaré de créer un modèle d'IA de pointe d'ici l'année prochaine, ont déclaré trois sources à Reuters.

* Le sentiment du marché à l'égard de Microsoft s'est détérioré cette année, les investisseurs s'interrogeant sur la viabilité de son avance initiale dans le domaine de l'IA alors que son partenariat avec OpenAI s'effrite, tandis que ses rivaux Google et Amazon AMZN.O font état de progrès significatifs dans leurs propres efforts en matière d'IA.