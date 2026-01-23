 Aller au contenu principal
Microsoft rétablit l'accès à sa suite de productivité après une panne
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 07:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la date; réécriture du paragraphe 1 et du titre avec la déclaration de Microsoft)

Microsoft MSFT.O a déclaré vendredi avoir rétabli l'accès à sa suite de logiciels de productivité, tandis que les données du site web de suivi des pannes Downdetector.com ont montré que les signalements de pannes avaient diminué.

Selon Downdetector, près de 113 personnes ont signalé des problèmes avec Microsoft 365 à 1 h 05 (heure de l'Est), contre plus de 15 890 à son apogée un jour plus tôt.

Le problème a touché plusieurs services de Microsoft 365, dont Outlook, Microsoft Defender et Microsoft Purview.

Microsoft 365 a indiqué dans sa page d'état sur X que l'infrastructure affectée avait été restaurée dans un état sain et que l'impact avait été résolu.

L'entreprise avait indiqué précédemment qu'elle acheminait le trafic vers une infrastructure alternative pour soutenir la reprise et qu'elle enquêtait sur un problème affectant plusieurs services après avoir identifié une partie de son infrastructure en Amérique du Nord qui ne traitait pas le trafic comme prévu.

Valeurs associées

MICROSOFT
451,0700 USD NASDAQ +1,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

