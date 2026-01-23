Microsoft rétablit l'accès à sa suite de productivité après une panne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la date; réécriture du paragraphe 1 et du titre avec la déclaration de Microsoft)

Microsoft MSFT.O a déclaré vendredi avoir rétabli l'accès à sa suite de logiciels de productivité, tandis que les données du site web de suivi des pannes Downdetector.com ont montré que les signalements de pannes avaient diminué.

Selon Downdetector, près de 113 personnes ont signalé des problèmes avec Microsoft 365 à 1 h 05 (heure de l'Est), contre plus de 15 890 à son apogée un jour plus tôt.

Le problème a touché plusieurs services de Microsoft 365, dont Outlook, Microsoft Defender et Microsoft Purview.

Microsoft 365 a indiqué dans sa page d'état sur X que l'infrastructure affectée avait été restaurée dans un état sain et que l'impact avait été résolu.

L'entreprise avait indiqué précédemment qu'elle acheminait le trafic vers une infrastructure alternative pour soutenir la reprise et qu'elle enquêtait sur un problème affectant plusieurs services après avoir identifié une partie de son infrastructure en Amérique du Nord qui ne traitait pas le trafic comme prévu.