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Microsoft renforce la surveillance des projets de centres de données “néocloud”, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 19:32

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Microsoft, mise à jour des cours boursiers)

Microsoft MSFT.O renforce la surveillance de certains projets de centres de données menés par les fournisseurs de néocloud Nebius, IREN et Nscale, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Les actions des entreprises de néocloud ont chuté dans l'après-midi, celles de Nebius NBIS.O et d'IREN IREN.O reculant de plus de 16%, tandis que celles de CoreWeave CRWV.O perdaient 12,29%.

Voici plus de détails:

* Le fabricant de Windows se détourne des projets qu’il juge risqués et débat en interne de l’opportunité de signer de nouveaux contrats “néocloud”, selon le rapport de Bloomberg

* Microsoft se concentre sur l'extension de ses propres centres de données plutôt que sur la conclusion de nouveaux contrats “néocloud”, même s'il ne les a pas totalement écartés, ajoute le rapport

* Nebius, IREN et Nscale n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

* “Notre approche en matière d’infrastructure repose sur la flexibilité et l’optionalité, en combinant des centres de données appartenant à Microsoft, des installations louées et des partenariats stratégiques avec des fournisseurs tiers afin de nous aider à mettre en service des capacités de manière fiable et efficace,” a déclaré un porte-parole de Microsoft à Reuters

* Les investisseurs et les développeurs de centres de données sont confrontés à une incertitude croissante au Texas depuis la victoire de Gina Hinojosa à l’élection du gouverneur, la gouverneure élue ayant déclaré qu’elle interdirait tout nouveau projet jusqu’à ce que les législateurs de l’État adoptent une réglementation pour ce secteur

* Microsoft ne fera pas valoir l’option visant à plus que doubler la portée de son accord existant avec Nscale pour louer davantage de puissance de calcul dans un centre de données texan

* Microsoft s'est retiré il y a quelques semaines d'un accord visant à implanter le centre de données phare de Nscale à Loughton , dans l'Essex, après que des retards dans le raccordement électrique ont repoussé la mise en service aux années 2030

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